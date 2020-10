Bătrâneţea favorizează apariţia vânătăilor

Nu vă amintiţi de vreo lovitură puternică, dar totuşi aţi observat că v-a apărut o vănătaie, peste noapte? Există o mulţime de motive pentru care pielea se învineţeşte uşor. „Apariţia din senin a vânătăilor nu este o boală în sine, poate fi vorba despre o fragilitate a vaselor de sânge din naştere, poate indica o carenţă de vitamina C sau de calciu şi magneziu sau poate fi efectul secundar al aspirinei în exces, al medicamentelor anticoagulante, dar şi al anticoncepţionelelor orale”, a explicat medicul Valerian Ciubotaru.

Specialistul a precizat că pe măsură ce îmbătrânim, pielea îşi pierde din stratul protector de grăsime, iar producţia de colagen încetineşte. De aici, este evident că o piele mai subţire, se învineţeşte mai uşor. Pe de altă parte, unele medicamente pot subţia sângele, aşa că orice mică lovitură poate învineţi pielea. Apoi, vasculita este adesea caracterizată prin vânătăi roşii numite purpură, care rezultă din ruperea acestor vase de sânge inflamate.

Totodată, şi o deficienţă de vitamina C poate cauza învineţirea cu uşurinţă, pentru că vitamina C vă ajută organismul să sintetizeze colagenul, cel de care organismul are nevoie pentru menţinerea vaselor de sânge sănătoase. Fără acel ajutor, vasele de sânge se pot rupe uşor, cauzând rănile şi vânătăile. Aşadar, doza recomandată zilnic de vitamina C pe care adulţii ar trebui să o consume este de 90 mg pentru bărbaţi şi 75 mg pentru femei.