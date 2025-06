Alături de urmarea unei diete echilibrate, este important ca pe durata verii să mențineți un nivel optim de lichide în organism. În caz că nu știați, câteva preparate simple vă pot ajuta să preveniți deshidratarea. De exemplu, limonada vă poate ajuta să scădeți temperatura corpului și poate avea un rol în prevenirea deshidratării. În plus, limonada poate sprijini digestia, contribuie la susținerea unui nivel optim de zahăr în sânge și poate stimula procesul de slăbire. Puteți zdrobi câteva frunze de mentă și le puteți adăuga în limonadă pentru a-i oferi o altă aromă. În același timp, susțin specialiștii, menta poate da o senzație de răcoare atunci când o consumați.



De asemenea, sucul din trestie de zahăr are un conținut bogat în substanțe nutritive, cum ar fi: antioxidanți, fier, magneziu și calciu. Această băutură poate susține sistemul imunitar și poate sprijini organismul să lupte împotriva bolilor. În plus, se numără printre băuturile recomandate pentru hidratare vara. În același timp, apa de cocos vă poate ajuta să vă hidratați, deoarece are un gust dulce specific și conține cantități ridicate de electroliți. Aceasta poate întări sistemul imunitar, reglează nivelurile de zahăr din sânge, poate avea efecte benefice asupra pielii și vă sprijină în obținerea unui păr mai sănătos. Pe de altă parte, sucul de pepene asigură proprietăți de hidratare eficiente, prin conținutul său de substanțe nutritive esențiale, cum ar fi: vitamina A, vitamina C, potasiu, magneziu, proteine, proteine, zaharuri, grăsimi, fibre și alți carbohidrați.