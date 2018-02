Beneficiile bananei pentru sănătate

Datorită conţinutului impresionant de potasiu, bananele sunt recomandate de doctori pacienţilor cu lipsă de potasiu.

O banană mare conţine 60 de miligrame de potasiu şi numai 140 de calorii. De asemenea, banana este plină de vitamine şi minerale: vitamina A, B şi B6, acid folic, vitamina C, calciu, magneziu, fier şi zinc. Banana este printre cele mai sănătoase fructe fiind bună pentru cei care suferă de anemie. Fiind bogate în fier, ele stimulează producerea de hemoglobine din sânge, ajutând astfel în cazurile de anemie.

Acest fruct tropical are un conţinut scăzut de sare şi este perfect pentru cei ce au probleme cu presiunea arterială. Oamenii de ştiinţă merg până la a afirma că banana reduce riscul de creştere a presiunii arteriale şi infarct. Banana creşte capacitatea de concentrare, ajută la reluarea activităţii normale a intestinelor, ajută la calmarea sistemului nervos. Muşcăturile de ţânţari pot fi tratate cu ajutorul bananei. Înainte să mergeţi la farmacie după o cremă împotriva muşcăturilor de ţânţari, încercaţi să frecaţi locul afectat cu partea interioară a cojii de banană. Este un remediu bun pentru a reduce iritaţia şi umflarea. Bananele îi ajută pe cei care doresc să se lase de fumat. Acest fruct conţine niveluri mari de vitamina C, A1, B6, B12, mag-neziu şi potasiu. Aceste vitamine ajută corpul să se refacă după efectele lipsei de nicotină.

Conform revistei The New England Journal of Medicine, cine mănâncă banane în mod regulat îşi reduce riscul de infarct cu până la 40 la sută. Banana este folosită în diete pentru reglarea traficului intestinal deoarece are o textură fină şi moale. Este singurul fruct care poate fi mâncat crud fără a face rău celor suferinzi de ulcer. De asemenea, neutralizează aciditatea crescută şi reduce iritaţiile, căptuşind pereţii stomacului. Cei care au negi pot folosi partea interioară a unei coji de banană pentru a scăpa de ei.