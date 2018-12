Beţi ceai de mentă! Vă poate reduce şansele de vărsături şi greaţă

Ceaiurile sunt benefice pentru organism, fiecare plantă având proprietăţile sale curative. Spre exemplu, ceaiul de mentă are rolul de a îmbunătăţi digestia, de a reduce durerea şi de a elimina inflamaţia. Astfel, ceaiul de mentă are puterea nu doar de a vă ajuta să vă relaxaţi, dar şi să eliminaţi respiraţia urât mirositoare. În plus, o cană de ceai de mentă vă poate ajuta să vă întăriţi sistemul imunitar.

Elena Buzea, specialist în medicina naturopată, susţine că ceaiul de mentă este antispasmodic, astfel că reduce şansele de vărsături şi greaţă, chiar şi în caz de rău de mişcare atunci când sunteţi în maşină, pe o barcă sau într-un avion.

De asemenea, licoarea conţine oligoelemente ale vitaminei B, potasiu, antioxidanţi şi calciu, care ajută organismul să reţină substanţe nutritive pentru a lupta împotriva bolilor şi a îndeplini funcţiile necesare pentru a menţine funcţionarea într-un mod sănătos.

Pe lângă toate acestea, ceaiul de mentă are puterea de a controla apetitul, motiv pentru care este recomandat în diete. Astfel, veţi reuşi să reduceţi cantitatea de mâncare consumată şi veţi slăbi.

Totodată, ceaiul de mentă are şi efecte antiseptice, astrigente, antioxidante şi răcoritoare, astfel că ajută tenurile mixte, le curăţă, dezinfectează şi revitalizează, fiind indicat şi persoanelor care suferă de colon iritabil.