Beţişoarele de urechi din comerţ vă pot face mai mult rău decât bine

De foarte multe ori, afecţiunile ORL apar din vina noastră, pentru că nu ţinem cont de sfaturile medicilor, care spun că este foarte important să respectăm măsurile minime de igienă. Tocmai de aceea, infecţiile la nivelul urechilor sunt printre cele mai răspândite, poate şi datorită faptului că mulţi oameni au impresia că beţişoarele de urechi fac minuni.

Specialiştii ne avertizează că aceste beţişoare, pe care mulţi dintre noi le folosim, ne agravează situaţia, în loc să o îmbunătăţească. Astfel, deseori, canalul auditiv poate deveni vulnerabil în faţa beţişoarelor de urechi folosite pentru a curăţa cerumenul, secreţie gălbuie şi grasă, indispensabilă pentru sănătatea urechii. Chiar dacă aceasta este inestetică şi de multe ori dă o senzaţie neplăcută în ureche, fără ea, particulele de praf s-ar depune direct pe timpan. Întrucât igiena precară face ca cerumenul să se întărească, formând dopul de ceară care slăbeşte auzul, este recomandat să vă curăţaţi urechile zilnic.

Practic, deşi sunt concepute pentru a curăţa mizeria din ureche, beţişoarele din comerţ pot să facă mai mult rău decât bine. Aceasta deoarece ele sunt făcute pentru a curăţa pavilionul urechii şi pliurile sale, nu canalul auditiv. Ca urmare, pe lângă faptul că vă pot răni timpanul, când apăsaţi cu putere pentru a scoate ceara, există riscul ca aceasta să fie împinsă înăuntru, împreună cu murdăria şi praful acumulat.

Un alt risc este ca bumbacul din vârful beţişoarelor să rămână în ureche. De aceea, se recomandă spălarea pavilionului urechii şi a canalului auditiv cu apă şi săpun. Imediat după aceea, se va trece la ştergerea zonei respective cu un prosop de bumbac. Pentru a vă curăţa corect urechile, puteţi înlocui beţişoarele cu sprayuri speciale, care conţin apă purificată şi clorură de sodiu.

Apa caldă topeşte secreţia de cerumen

„O ureche sănătoasă nu are nevoie de o spălare a urechii mai mult de o dată pe săptămână cu săpun sau şampon. În general, este suficientă apa caldă, care topeşte secreţia de cerumen”, ne-a declarat dr. Gheorghe Comşa, medic specialist ORL. Acesta a mai spus că atunci când se acumulează ceara în urechi, bolnavul constată o scădere a auzului, dar şi o senzaţie de ureche plină, o jenă şi uneori chiar durere. Aceasta din urmă, apare atunci când bolnavul, din dorinţa de a-şi curăţa conductul de secreţii foloseşte diverse beţişoare sau agrafe şi îşi împinge practic acel dop care s-a format şi el produce jenă, durere şi chiar alte complicaţii, precum palpitaţii la persoanele mai sensibile. Tocmai de aceea, manevrarea beţişoarelor de urechi ar trebui evitată.

În afara dopurilor de ceară, mai există şi dopurile epiteliale, care se manifestă la fel, reduc auzul şi dau senzaţia de ureche înfundată, dar în plus apare senzaţia de mâncărime, însă doar medicul este în măsură să stabilească ce trebuie făcut în astfel de situaţii. „De obicei, oamenii vor spălături auriculare, în ideea de a-şi elimina dopurile. Sigur, aceasta este metoda cea mai folosită, pentru a produce prin spălarea urechii, eliminarea acestor dopuri. Înainte de spălătură, însă, noi trebuie să ştim dacă nu cumva bolnavul respectiv nu a avut o suferinţă anterioară a urechii. Spre exemplu, dacă urechea aceea are o perforaţie în timpan, în aceste cazuri vom proceda la extracţia uscată a dopului şi nu prin spălături. Oricum, acest lucru nu se poate realiza decât într-un cabinet de specialitate, evitându-se astfel o posibilă situaţie neplăcută, ca atunci când se practică o spălătură şi pacientul are o perforaţie în timpan şi se poate produce o lipotimie, căderea bolnavului de-a dreptul, ca urmare a acestei spălături”, a explicat specialistul.