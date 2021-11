Pe lângă faptul că este extrem de eficient în tratarea arsurilor la stomac, bicarbonatul de sodiu ajută la ameliorarea durerilor din gât, susțin specialiștii. În plus, acesta are nenumărate beneficii și proprietăți care vă îmbunătățesc starea de sănătate. De exemplu, poate fi utilizat în scopuri de igienă personală, dar și pentru ameliorarea simptomelor mai multor boli. Așa cum am menționat deja, bicarbonatul de sodiu este benefic pentru sănătate, dar și pentru siluetă. Acest compus vă ajută să dați jos kilogramele în plus de care nu ați reușit să scăpați până acum. Praful poate fi găsit cu ușurință și în natură, dar a fost industrializat pentru a-l pune la dispoziția tuturor celor care au nevoie de el. Un avantaj în plus este că acest produs nu conține aditivi. Mai mult decât atât, dacă îl combinați cu alte ingrediente benefice, puteți obține tratamente eficiente pentru diverse probleme dermatologice, mai ales de la nivelul tenului. Totodată, el previne și tratează coșurile și punctele negre. În plus, acest produs exfoliază pielea, curățând celulele moarte. Pe lângă faptul că ameliorează problemele dermatologice, remediul cu bicarbonat și lămâie tratează afecțiuni precum diabetul, gripa și bolile renale. De asemenea, atunci când temperaturile scad și vânturile reci se întețesc, sunteți mai predispuși la răceli. Printre cele mai frecvente simptome resimțite sunt congestia nazală și inflamațiile dureroase în gât. Din fericire, există remedii naturale cu bicarbonat și pentru aceste neplăceri.