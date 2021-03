Brânca ursului, recomandată pentru reducerea stărilor de stres

Brânca ursului este considerată de foarte mulți a fi un adevărat ginseng românesc, ce poate fi remediul perfect pentru foarte multe boli. În zilele noastre, specialiștii o recomandă pentru reducerea stărilor de stres, de oboseală și epuizare, planta având puternice efecte de stimulare a vitalității organismului uman, redând tonusul și pofta de viață.

Planta înflorește din iunie până spre octombrie și, la maturitate, produce fructe elipsoidale, plate, care conțin semințe. Frunzele sale mari se aseamănă cu laba ursului. Are un miros specific, foarte aromat și ușor înțepător, care este inconfundabil. Părțile plantei prezintă proprietăți antireumatice, antispasmodice, carminative, febrifuge, odontalgice și stimulente. În scop terapeutic, de la plantă se folosesc rădăcinile, semințele, florile, mugurii și frunzele, sub formă de pulbere, tinctură, macerat, decoct etc. Cozile inflorescențelor sunt partea de plantă cel mai frecvent folosită, deoarece au proprietăți afrodisiace, stimulente hormonale și hipotensoare foarte puternice. Rădăcina are, și ea, proprietăți afrodisiace, însă nu atât de intense ca semințele, iar de curând i-a fost descoperită și o acțiune de stimulare a imunității.