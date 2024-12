Foarte multe persoane sunt diagnosticate cu bursită, dar pentru a înţelege ce este bursita, trebuie mai întâi să ştiţi ce este o bursă. Această bursă este, de fapt, un săculeţ plin cu lichid, care funcţionează ca suprafaţă de alunecare între diferite ţesuturi ale organismului, pentru a reduce frecarea. În organismul uman există 160 de astfel de burse, dar majoritatea se află la nivelul articulaţiilor, înăuntrul sau în exteriorul acestora, între tendoane, muşchi, oase şi piele, înlesnind o alunecare uşoară între ele.



Bursele majore sunt localizate adiacent de tendoanele celor mai mari articulaţii: umăr, şold, genunchi, cot. În acelaşi timp, acestea pot fi şi cel mai des afectate. Cert este că bursita poate afecta pe oricine, dar cu predilecţie pe cei ce efectuează acţiuni repetitive în viaţa de zi cu zi. Astfel, sportivii, muncitorii din fabrici, grădinarii, persoanele care stau mult timp pe genunchi, coate etc. sunt predispuşi la această afecţiune.



„Bursitele pot fi doar puncţionate, dar în funcţie de vechime se poate ajunge şi la operaţii. Altfel spus, aceasta este celebra boală a parchetarilor de pe vremuri”, a precizat dr. Alexandru Şerban, medic specialist ortoped.



În urma inflamaţiei, bursa se umflă, devine rigidă şi nu mai funcţionează ca o suprafaţă de alunecare între tendoane, muşchi şi oase. În acest fel, se grăbeşte procesul de frecare dintre acestea şi apar durerea, senzaţia de tensiune, roşeaţa, căldura şi umflarea zonei adiacente bursei. În plus, simptomele din bursită pot iradia în afara ariei articulare, aşa că simptomele se pot agrava considerabil. Desigur, durerea şi redoarea articulară pot dispărea, de multe ori, după ce se execută mişcări uşoare ale zonei respective.



Principalele cauze ale bursitei se referă la suprasolicitare, mişcări repetate, presiune îndelungată în zona respectivă, diferite traumatisme, îmbătrânirea şi degenerarea bursei, infecţii locale sau care apar în urma unor afecţiuni, cum este artrita reumatoidă.



În cazul bursitei genunchiului, simptomele variază, în funcţie de ce bursă este afectată şi de ce anume cauzează inflamaţia. În general, porţiunea afectată a genunchiului se poate simţi caldă la atingere, moale şi umflată atunci când este apăsată zona. De asemenea, s-ar putea să simţiţi durere atunci când vă mişcaţi sau chiar şi atunci când sunteţi în repaus.



Spre exemplu, o lovitură puternică la genunchi poate determina apariţia rapidă a simptomelor, dar cele mai multe cazuri de bursită a genunchiului rezultă din frecarea şi iritarea bursei, care are loc în cazul persoanelor care au un loc de muncă ce necesită statul îndelungat în genunchi, pe suprafeţe dure, deci simptomele încep, de obicei, gradual şi se pot înrăutăţi în timp. De cele mai multe ori, bursita genunchiului trece în timp, aşa că tratamentul este ţintit pentru calmarea simptomelor. Cu toate acestea, în funcţie de cauza care a stat la baza bursitei genunchiului şi de care bursă este infectată, medicul vă poate recomanda una sau mai multe abordări de tratament.



În plus, pentru prevenirea apariţiei bolii, se recomandă o dietă echilibrată, bogată în minerale şi vitamine, cu evitarea exceselor alimentare.