Cancerul ovarian, boala care seceră femeile. Ce trebuie făcut pentru a-l depista din timp

Cancerul ovarian reprezintă cea de-a cincea formă de cancer ca frecvenţă, la femeile din România. În fiecare an, în ţara noastră se raportează aproximativ 1.800 de cazuri noi de cancer ovarian, în timp ce peste o mie de românce mor anual din cauza acestei boli crunte.

Cancerul ovarian este o boală care, de cele mai multe ori, nu prezintă simptome specifice în fază incipientă, ceea ce face diagnosticarea precoce foarte dificilă. Din păcate, cancerul ovarian are cea mai mică rată de supravieţuire dintre toate cancerele feminine.

Acest tip de cancer este diagnosticat în faze avansate, din cauză că simptomele pot fi înşelătoate, dar şi din cauză că femeile amână consultul ginecologic. Există trei tipuri de cancer ovarian. Cea mai frecventă formă o reprezintă carcinomul epitelial, care se dezvoltă din celulele de la suprafaţa ovarului (din epiteliu). Al doilea tip de cancer ovarian ca frecvenţă este reprezentat de tumorile cu celule germinale care se dezvoltă din celulele ovariene care produc ovulele. Al treilea tip de cancer ovarian, tumorile stromale, este rar şi se dezvoltă din ţesutul de susţinere al ovarului.

Trist este că femeile evită consultaţiile periodice din mai multe motive: nu ştiu ce presupun acestea şi se tem că nu se vor simţi confortabil. Iată ce trebuie să ştie femeile atunci când merg la control: „Pacienta va fi rugată să se dezbrace de la mijloc în jos, se va aşeze pe masa ginecologică cu faţa în sus şi cu fundul cât mai aproape de marginea mesei. Este foarte important să fie relaxată. Medicul va examina iniţial zona externă, astfel încât să se asigure că nu există iritaţii, secreţii sau malformaţii de niciun fel. Această procedură nu doare. În continuare, medicul va inspecta pereţii vaginali şi colul uterin cu ajutorul unor valve vaginale. Nici această procedură nu doare, dar se poate ca pacienta să resimtă disconfort. Aceste două etape ale consultului ginecologic sunt esenţiale, dar nu suficiente pentru a identifica posibilele probleme cu care ar putea să se confrunte pacienta. În continuare, medicul specialist recomandă eventualele teste suplimentare, ţinând cont şi de anamneză”, explică dr. Dana-Lucia Stănculeanu, specialist oncolog.

Factori de risc

Din păcate, orice femeie poate fi afectată de cancerul ovarian. Există însă câţiva dintre factorii de risc care ar putea să determine un consult precoce. Este vorba despre antecedentele familiale (studiile relevă că, dintre femeile cu cancer ovarian între 10 - 20% au o rudă de grad apropiat care a fost diagnosticată cu cancer mamar sau cancer ovarian), vârsta înaintată (cancerul ovarian apare mai frecvent la femeile cu vârsta de peste 50 ani, aflate la menopauză), absenţa naşterilor, debutul precoce al ciclului menstrual (sub 12 ani) şi instalarea tardivă a menopauzei (cu cât femeia are mai multe cicluri menstruale, cu atât creşte riscul). De asemenea, femeile active sexual, care nu folosesc metode contraceptive şi care nu rămân însărcinate au un risc crescut de a fi diagnosticate cu cancer ovarian. În plus, există riscuri şi atunci când este administrată terapie hormonală de substituţie sau a estrogenilor (s-a demonstrat că femeile aflate sub tratament de substituţie hormonală au un risc crescut de cancer ovarian).

Semne care indică un posibil cancer ovarian

Totuşi, cancerul ovarian poate avea evoluţie bună dacă este depistat în stadiile sale timpurii. Cele mai frecvente semne şi simptome ale cancerului ovarian sunt: dureri abdominale sau pelvine, modificări ale tranzitului intestinal (diaree sau constipaţie), modificări urinare, sângerări vaginale neobişnuite, dureri în timpul contactului sexual, pierdere în greutate, oboseală, astenie şi distensie abdominală.