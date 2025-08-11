Alăptarea este una dintre cele mai importante forme de îngrijire pe care le puteți oferi copilului dumneavoastră. Totuși, nu întotdeauna este posibil să alăptați direct la sân. Fie că vă întoarceți la serviciu, fie că bebelușul nu suge eficient, pompa de sân devine un ajutor valoros. Practic, susțin specialiștii, ea vă permite să colectați laptele matern, să îl depozitați în siguranță și să continuați hrănirea copilului chiar și în lipsa contactului direct. În prezent, există pompe manuale și electrice, iar alegerea o faceți în funcție de nevoile și rutina zilnică. Pomparea regulată susține secreția de lapte și ajută la prevenirea unor complicații precum angorjarea sau mastita.



Dacă aveți mameloanele iritate, pompa vă poate oferi o pauză temporară fără a opri alimentația cu lapte matern. De asemenea, vă oferă libertate de mișcare și posibilitatea ca partenerul sau alte persoane apropiate să participe la hrănirea bebelușului. Pentru copiii prematuri sau internați, laptele matern colectat este adesea singura sursă sigură de nutriție. În același timp, pompa vă permite să vă păstrați implicarea activă în îngrijirea copilului, chiar și în momente dificile. Prin utilizarea corectă, contribuiți la sănătatea copilului și mențineți o legătură afectivă valoroasă. În plus, puteți crea un stoc de lapte matern congelat pentru perioadele în care sunteți indisponibili. Așadar, acest dispozitiv devine un instrument de echilibru între nevoile copilului și ale dumneavoastră.