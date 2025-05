Diferența dintre masajul de relaxare și cel terapeutic poate fi esențială pentru cei care doresc să aleagă tipul de masaj potrivit. Deși ambele variante oferă beneficii pentru corp și minte, fiecare are obiective și tehnici distincte. Primul, cunoscut și sub denumirea de masaj suedez, este o formă blândă de terapie manuală destinată să inducă o stare de calm și liniște. Potrivit specialiștilor, acesta este ideal pentru persoanele care doresc să scape de stresul zilnic și să-și îmbunătățească starea generală de bine. Obiectivul principal este relaxarea mușchilor și a sistemului nervos, reducând tensiunea generală din corp.



Masajul terapeutic, pe de altă parte, are un scop mai specific: să trateze problemele de sănătate, să amelioreze durerea și să îmbunătățească mobilitatea și funcția musculară. Este o formă de terapie mult mai concentrată și adesea se folosește în scop medical sau de recuperare. Beneficiile masajului terapeutic: ameliorarea durerii cronice, îmbunătățirea mobilității și flexibilității, îmbunătățirea circulației și a vindecării. Totodată, masajul terapeutic ajută la îmbunătățirea fluxului sanguin către zonele afectate, stimulând regenerarea și vindecarea țesuturilor.