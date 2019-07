Care sunt principalele semne că avem probleme dentare

De fiecare dată când avem dureri dentare, simţim un disconfort maxim şi nu mai avem chef de nimic. Dar, de ce apar aceste dureri, care este cauza? Dr. Mihaela Dan, specialist ortodont, este de părere că ele ar putea fi prevenite, în primul rând, printr-o bună igienă orală. Dacă totuşi problemele dentare se dezvoltă, recunoaşterea simptomelor în stadiu incipient va face ca tratamentul să fie mai simplu, mai puţin invaziv şi costisitor.

Indiferent că sunt localizate pe gingii, obraji, gât sau limbă, umflăturile sau leziunile din cavitatea bucală indică foarte clar o rană produsă de o lucrare veche, de aparatul dentar fix sau de marginile neregulate ale unui dinte cariat.

„În alte situaţii, spre exemplu, acestea pot fi semne orale ale unor boli generale sau infecţii locale bacteriene, virale sau fungice sau, extrem de rar, simptom al cancerului oral. În această situaţie, chiar dacă automedicaţia este o tendinţă generală în ziua de astăzi, iar teama sau programul încărcat ar putea determina amânarea vizitei la medic, un control stomatologic este recomandat de urgenţă. Deşi, de cele mai multe ori, leziunile sunt banale şi inofensive, ele pot ascunde afecţiuni mai grave, iar tratamentul nu ar trebui să aştepte”, ne sfătuieşte dr. Mihaela Dan.

De asemenea, saliva, prin compoziţia ei, protejează dinţii, iar prin volumul mai mare, îi spală de resturi alimentare şi bacterii, aşa că sănătatea bucală este foarte importantă.

Specialistul a mai precizat că gura uscată poate fi un semn că respirăm cu gura deschisă, că nu ne hidratăm suficient, că anumite medicamente pe care le luăm scad producţia de salivă, iar în cazuri extreme, poate fi un simptom al diabetului zaharat.

Îmbunătăţiţi-vă tehnica de periaj!

„Tocmai de aceea, este recomandat să îndepărtăm eventualele obstacole care împiedică respiraţia pe nas (deviaţie de sept nazal, polipi etc.), să ne hidratăm corespunzător şi să schimbăm medicaţia atunci când este nevoie, dar numai la sfatul medicului curant”, a subliniat dr. Mihaela Dan.

Medicul a amintit şi de sângerările gingivale, apărute izolat sau constant, la periaj, spontan sau atunci când muşcăm din alimente. Acestea pot fi un semn că gingia a fost zgâriată cu un aliment dur, dar cel mai frecvent indică apariţia gingivitei, primul stadiu, reversibil, al parodontozei.

„Pentru a trata această problemă, este necesară, înainte de toate, să fie îmbunătăţită tehnica de periaj, pentru a îndepărta placa bacteriană care produce gingivita. Poate ajuta în acest sens şi folosirea periodică, dar nu mai mult de trei săptămâni, a apei de gură, cu clorhexidină, precum şi detartrajul şi periajul profesional efectuate regulat. La recomandarea medicului stomatolog, poate fi necesar şi să consultăm un specialist parodontolog”, a explicat specialistul.

În plus, trebuie avute în vedere durerile, indiferent dacă sunt mai slabe sau mai intense, care apar la diferiţi stimuli sau spontane, izolate sau cuprinzând zone mai mari. De ce? Pentru că aceste dureri dentare pot indica, de fapt, probleme diverse, de la o simplă sensibilitate dentară sau carie, până la fractura dentară, infecţia nervului (pulpita), abcese dentare, erupţia molarului de minte etc. Apoi, dacă pacientul are în gură unul sau mai mulţi dinţi tociţi, această situaţie duce, la un moment dat, nu doar la sensibilitate dentară, ci şi la fisuri dentare.

„Tocirea dinţilor poate fi un prim semn că avem bruxism şi ne scrâşnim dinţii, mai ales noaptea, sau că avem o ocluzie (muşcătură) anormală din cauza dinţilor înghesuiţi, astfel că unii dintre ei suportă forţe mai mari decât ceilalţi, iar smalţul se uzează. În această situaţie, aparatul dentar aduce dinţii în poziţia ideală, iar gutiera de bruxism protejează dinţii de uzură şi articulaţia temporo-mandibulară de forţe anormale”, a completat ortodontul.