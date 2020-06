Cariile afectează sănătatea orală a copiilor

De cele mai multe ori, sănătatea orală a copiilor este afectată de carii, suptul degetelor şi pierderea dinţilor de lapte. Dinţii de lapte ţin, practic, locul celor permanenţi şi este important ca ei să fie păstraţi în stare bună până ce vor cădea, de la sine. De asemenea, suptul degetelor este un gest perfect normal până la vârsta de cinci ani, spune dr. Robert Sandu, citat de oral dent.ro.

După această vârstă suptul degetelor poate afecta buna dezvoltare a dinţilor, a subliniat medicul. Principala problemă, însă, o reprezintă cariile. Acestea apar atunci când dinţii copilului intră frecvent în contact cu zaharuri provenite din lapte praf, sucuri, chiar şi naturale sau de fructe, şi in principal, orice băuturi dulci. Netratate, cariile pot cauza dureri sau chiar dificultăţi în a mesteca hrana solidă şi mai mult decât atât, cariile pot provoca infecţii şi pot apărea complicaţii.

Pentru a preveni apariţia cariilor este recomandat ca în timpul zilei biberonul să fie umplut cu apă, în loc de lapte sau orice alte băuturi dulci. „De asemenea, pentru confortul bebeluşului sau pentru a-l calma, se poate folosi cu încredere suzeta. Probabil că vor fi cazuri în care copilul n-o va accepta, însă, sub nicio formă aceasta nu se va înmuia în zahăr, miere sau orice altceva ce conţine zahăr. Mai mult, puteţi utiliza o lavetă specială pentru a şterge dinţii şi gingiile bebeluşului după fiecare masă, pentru a preveni formarea oricărui fel de placă bacteriană. Alt lucru pe care îl puteţi face este să vă întrebaţi medicul stomatolog despre nevoia copilului de fluor, asta pentru că fluorul are un rol foarte important în faza de creştere a dinţilor. Acesta se poate găsi în apă, la câteva alimente ca peşte sau ceai, dar şi în produsele pentru igienă orală: pastă de dinţi şi apă de gură”, a explicat medicul.