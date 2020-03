Cât de gravă este depresia la copii şi adolescenţi

Foarte multe persoane suferă, în ziua de astăzi, de depresie, aceasta fiind considerată una dintre cele mai răspândite boli ale mileniului trei. Mai mult decât atât, Organizația Mondială a Sănătății estimează că aproximativ 264 de milioane de persoane de toate vârstele sunt afectați. Cu toate acestea, foarte puțini vorbesc despre faptul că tot mai mulți copii și adolescenți suferă de depresie.

Depresia, indiferent de vârstă, este rezultatul unor interacţiuni complexe între factori de natură socială, psihologică şi biologică. Ca urmare, indivizii care au trecut prin evenimente marcante de viaţă sunt mai predispuşi să dezvolte depresie, dar nu numai. În acelaşi timp, susțin specialiștii, depresia cronică favorizează apariţia stresului şi a unei stări de disfuncţionalitate, afectând mult mai profund stilul de viaţă a persoanei care suferă de depresie şi acţionând astfel printr-un mecanism de feedback pozitiv care alimentează cercul vicios şi agravează boala.

Potrivit psihologului Andra Tănăsescu, semnele depresiei în rândul copiilor pot fi variate, dar există câteva elemente comune care ar trebui să ne îngrijoreze. În primul rând, a precizat aceasta, iritabilitatea și/sau furia se manifestă adesea în rândul copiilor, care dezvoltă, inițial forme ușoare de depresie, dar care se pot acutiza destul de repede dacă nu sunt ameliorate.

În al doilea rând, aceștia se confruntă cu simptome care se manifestă prin dureri corporale, în special la nivelul mușchilor, stări permanente de neliniște, stres în timpul despărțirii de părinți etc. În același timp, copiii și adolescenții își pierd, în aceste condiții, interesul față de activitățile obișnuite. În plus, unii dintre ei încep să renunțe la activități sociale care nu de mult le plăceau, înregistrează dificultăți de concentrare, și, mai nou, devin interesați de discuții despre moarte și sinucidere. Totodată, cei care se află în această situație au un apetit crescut sau scăzut și își schimbă, brusc, greutatea corporală (în special prin luarea de kilograme în plus.

Semnele de boală diferă de la un pacient la altul

„Desigur, semnele diferă de la copil la copil, iar în câteva cazuri există posibilitatea să nu identificăm niciunele dintre aceste semne, întrucât copiii din ziua de azi sunt tot mai inteligenți și știu cum să-și ascundă emoțiile mai bine decât o făceam noi, acum una sau două generații. Noi când doream să plângem, plângeam pur și simplu. Când eram supărați, ne manifestăm ca atare și partea bună este că ne trecea supărarea destul de repede. În zilele noastre, un copil poate ține o supărare în el pentru un timp îndelungat, iar această auto-impunere îi poate afecta vizibil viața: devine tot mai irascibil, furios, agresiv și poate lua decizii pripite care uneori îi pot pune în pericol viața (consum excesiv de droguri, alcool, gânduri și tentative suicidale)”, a declarat psihologul Andra Tănăsescu.

Pentru a vă ajuta copiii, spune specialistul, este nevoie ca părinții să fie primii care identifică anumite derapaje de comportament ale copilului și să apeleze la profesioniști specializați în psihologia copilului pentru a primi un plan de recuperare. Tot pentru a ameliora simptomele depresiei, psihologul le recomandă părinților să urmeze anumiți pași.

Înainte de toate, încurajați, însă, copilul să iasă zilnic din casă și să facă mișcare. Apoi, foarte important este să vă faceţi timp să vorbiţi cu ei, pentru că, unii copii chiar nu ştiu cum să-şi verbalizeze emoţiile, dar dumneavoastră îi puteţi ajuta, cu răbdare, şi dacă este necesar, şi cu ajutorul unui psiholog. Nu uitaţi nici de alimentaţie. Există situaţii în care

excesul de toxine din mâncăruri nesănătoase pot avea efecte nebănuite asupra stării noastre psihice şi fizice, pe termen lung. Deci, mare atenţie, ce mâncaţi!