Cât de importantă este spălarea frecventă a mâinilor

Mâinile reprezintă cea mai expusă parte a corpului la germeni, care pot produce îmbolnăviri, precum bacterii, virusuri, paraziţi. În timpul unei zile, atingem foarte multe obiecte, haine, telefon, tastatura computerului, rechizitele şcolare, jucăriile, toaleta şi efectuăm diferite activităţi care, chiar dacă nu murdăresc mâinile, le pot contamina. Prin atingerea gurii, nasului, ochilor sau alimentelor, aceşti germeni ajung în organism.

Astfel, reprezentanţii Direcţiei Judeţene de Sănătate Publică din Constanţa ne reamintesc faptul că este foarte important ca întotdeauna să ne spălăm pe mâini înainte de a mânca, de a atinge faţa, gura, ochii, nasul şi înainte de a lua medicamente. Nu uitaţi să vă spălaţi mereu după ce am fost la toaletă, am atins obiecte murdare, ne-am jucat afară, am strănutat sau tuşit în palme, am atins sau ne-am jucat cu animale, am înotat în bazin sau într-o apă folosită de mai multe persoane, dar şi când am ajuns acasă sau la şcoală.

În plus, când un membru al familiei are o răceală, spălarea frecventă a mâinilor poate ajuta la reducerea răspândirii infecţiei în casă.