Câte ecografii sunt necesare în sarcină? Afectează acestea copilul, dacă sunt prea multe?

Acestea sunt doar câteva dintre întrebările care le frământă pe viitoarele mămici. Teama ca bebeluşul să nu aibă probleme de sănătate le determină pe unele femei însărcinate să apeleze prea des la această modalitate de testare.



Pe de altă parte, sunt gravide care nu fac nici ecografiile necesare din timpul sarcinii, indicate de medicul care supraveghează sarcina. Numărul de ecografii efectuate, precum şi tipul ecografiilor (2D, 3D, 4D, sau 5D) trebuie stabilite împreună cu medicul curant. Acestea sunt necesare pentru depistarea unor anomalii congenitale posibile, dar şi pentru a preconiza o posibilă naştere prematură. Iată ce ne sfătuiesc specialiştii, cu privire la numărul ecografiilor pe care o gravidă ar trebui să le efectueze, pe tot parcursul sarcinii. În general, sunt necesare 4-5 ecografii într-o sarcină, potrivit specialiştilor.



„Prima se efectuează transvaginal, în momentul luării în evidentă, pentru a stabili existenţa sarcinii, localizarea ei şi numărul embrionilor.





Apoi urmează morfologia de trimestru I, efectuată între săptămânile 11-13, ideal, la sfârşitul săptămânii 12 şi începutul săptămânii 13. Este o examinare esenţială care, împreună cu bi-testul, va stabili riscul pentru sindromul Down şi care poate evidenţia malformaţii severe, incompatibile cu viaţa, cum ar fi anencefalia. Se va măsura lungimea colului pentru a stabili riscul de naştere prematură, se efectuează combinat abdominal şi trans-vaginal. Morfologia de trimestru II se efectuează abdominal între săptămânile 20 - 24, o scanare completă a tuturor organelor fetale. Monitorizarea stării fetale (fetal well being), efectuată abdominal în jurul vârstei gestaţionale de 32 de săptămâni, va stabili dacă fătul creşte normal şi armonios. Include examinarea Doppler a vaselor cerebrale şi ombilicale fetale, pentru a stabili dacă bebeluşul primeşte oxigenul necesar, examinarea placentei şi a lichidului amniotic.





Ecografia finală, efectuată abdominal la 36 - 38 săptămâni, stabileşte greutatea fetală, existenţa circularei de cordon pericervicale, funcţionarea normală a placentei, poziţii anormale ale fătului, prezentaţia etc.”, a explicat dr. Coralia Ştefănescu, medic primar Obstetrică – Ginecologie.