Ceaiul de cătină are numeroase calități nutritive și proprietăți medicinale. În general, pentru a-l prepara se folosesc frunzele și fructele plantei, ce îi oferă aroma caracteristică. Medicii susțin că acest tip de ceai poate ajuta la: reducerea greutății corporale, ameliorarea disconfortului cauzat de artrita reumatoidă și îmbunătățirea sănătății generale. Băutura vă poate îmbunătăți: metabolismul, sistemul imunitar, pielea și sănătatea generală. De asemenea, cătina este printre cele mai bune alimente pentru hipertensiune, alături de alte fructe de pădure, deci are capacitatea de a scădea tensiunea în vasele sangvine.



Extractele din frunzele sale reduc inflamația în organism datorită efectelor antiinflamatoare. Aceste proprietăți medicinale sugerează că ar putea fi folosite pentru a trata artrita și alte afecțiuni ce provoacă inflamație în corp. Printre beneficiile ceaiului de cătină se numără prevenirea depozitării excesului de grăsime în organism. Aceasta reduce riscul de a dezvolta diabet și boli cardiovasculare și vă ajută să vă mențineți o greutate sănătoasă. Extractul obținut poate reduce dimensiunea rănilor și crește producția de proteine responsabile de vindecare. În plus, îmbunătățește aspectul feței, datorită conținutului său ridicat de vitamina C și ajută la tratarea rănilor, deoarece ameliorează umflarea, roșeața și mâncărimea.