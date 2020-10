Ce alimente sunt interzise persoanelor hipertensive

Dacă aveţi probleme cu tensiunea şi aceasta este prea mare, atunci ar trebui să aveţi mai multă grijă de voi şi să adoptaţi o alimentaţie cât mai sănătoasă. Totodată, susţin specialiştii, hipertensivul trebuie să aibă un regim de viaţă complet diferit de cel avut până la data la care a fost diagnosticat cu hipertensiune (HTA).

Aşa că, în afară de medicaţia prescrisă de specialistul care îi monitorizează starea, hipertensivul trebuie să ştie că anumite alimente îi sunt interzise. Dr. Mădălina Stoica afirmă că HTA influenţează riscul cardiovascular, independent de alţi factori implicaţi. „Tensiunea reprezintă presiunea exercitată de sânge asupra pereţilor vasculari în timpul contracţiei şi relaxării inimii. Această presiune sistolică este, de fapt, presiunea exercitată asupra pereţilor arteriali, atunci când inima se contractă. În mod normal, are valori normale cuprinse între 100 şi 130 mm coloană de mercur. Presiunea distolică este presiunea exercitată asupra pereţilor arteriali atunci când inima se relaxează între două contracţii. Are valori normale sub 85 mm coloană de mercur (Hg). Tensiunea normală are valoarea sub 120/80 mmHg. Tensiunea cu valoarea cuprinsă între 120-139/80-89 mmHg se încadrează la prehipertensiune, iar tensiunea cu valoarea cuprinsă între 140-159/90-99 mmHG se încadrează la hipertensiune de grad I, iar tensiunea cu valoarea peste 160/100 mmHG se încadrează la hipertensiune de grad II. Dacă valoarea tensiunii depăşeşte 180/110 mmHg, se numeşte criză hipertensivă”, a explicat medicul.

Dacă măsurată după alte cinci minute de repaus valoarea tensiunii este aceeaşi, nu mai staţi pe gânduri şi sunaţi la 112. Înainte de toate, însă, este necesar să reduceţi ori să limitaţi consumul de sare. În locul acesteia, puteţi folosi, în schimb, la prepararea mâncărurilor plante aromatice şi condimente. În acelaşi timp, este recomandată limitarea consumului de carne şi grăsimi, pe care le puteţi înlocui cu peşte. De asemenea, introduceţi în alimentaţia zilnică legume şi fructe.