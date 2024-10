Cartofii sunt asociați în special cu alimentele prăjite, dăunătoare și care îngrașă. În prezent, sunt unul dintre cele mai consumate alimente din lume. La o analiză mai amănunțită, această legumă s-a dovedit a fi foarte sănătoasă, bogată în vitamina C, potasiu, magneziu, fibre și chiar antioxidanți. Potrivit specialiștilor, dacă sunt consumați cu moderație, într-o formă adecvată, ca parte a unui meniu sănătos, au multe beneficii: mențin sănătatea inimii și controlează tensiunea arterială. În plus, conțin fibre, potasiu, vitamina C, vitamina B6, calciu și magneziu. Toate aceste substanțe echilibrează tensiunea, scad valoarea totală a colesterolului din sânge, mențin sănătatea vaselor de sânge și previn formarea cheagurilor. Totodată, aceste legume reglează digestia și vă pot ajuta să slăbiți. De exemplu, dacă îi consumați fierți, sub formă de salată cu legume crude, vă puteți bucura din plin de conținutul mare de fibre din cartofi, care normalizează tranzitul intestinal, reduc simptomele indigestiei, constipației sau diareei și pot calma balonarea și flatulența. Mai mult decât atât, ei au efect antioxidant, diuretic și de întinerire. Datorită conținutului de vitamina C și acid folic, ajută și în lupta cu toxinele și chiar previn deteriorarea celulelor, ca urmare a contactului cu radicalii liberi și cu poluarea din mediul înconjurător.