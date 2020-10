Ce boli pot fi prevenite cu ajutorul vaccinurilor

Poliomielita, boala meningococică, gripa, tetanosul şi hepatita B sunt doar câteva dintre afecţiunile grave care pot fi prevenite prin intermediul vaccinării. Dr. Crina Petcu susţine că dezvoltarea vaccinurilor a avut un rol important pentru sănătatea individului şi pentru sănătatea comunitară, cu ajutorul lor unele boli fiind eradicate, iar în cazul altora reducându-se semnificativ incidenţa (poliomielită, rujeolă etc.).

„Oamenii trebuie să ştie că vaccinurile protejează individul care se vaccinează şi, cu cât sunt mai multe persoane vaccinate într-o comunitate, cu atât riscul de pătrundere al unui virus sau al unei bacterii în acea comunitate este mai mic. De asemenea, imunizarea previne milioane de decese în fiecare an, cauzate de boli precum difteria, tetanosul, tusea convulsivă, gripa şi rujeola”, afirmă medicul. Specialistul a precizat că, imunizându-ne putem preveni şi rujeola, cunoscută popular sub numele de pojar, care este o infecţie virală extrem de contagioasă care implică sistemul respirator, inclusiv plămânii şi căile respiratorii. De precizat că vaccinul ROR (rujeolă-oreion-rubeolă) se face în două doze, la 12 luni şi la cinci ani. După aceea, mai există vaccin pentru tusea convulsivă, o infecţie pulmonară care face ca persoana afectată să respire greu din cauza tusei severe. Mai grav este că tusea convulsivă poate duce la pneumonie, convulsii şi respiraţie încetinită sau oprită şi poate pune viaţa în pericol. Tocmai de aceea, vaccinul hexavalent (difterie, tetanos, tuse convulsivă, poliomielită, boli determinate de Haemophilus Influenzae, hepatita B) se face la două, patru şi 11 luni. În plus, adulţii pot face vaccinul combinat DTPA (difterie, tetanos, tuse convulsivă). Desigur, este posibil ca şi persoanele vaccinate să facă boala, dar manifestările vor fi mai uşoare.