În fiecare din celulele umane există un fel de generatoare de energie, numite „mitocondrii”, care convertesc nutrienții și oxigenul în energie, pe care o acumulează în celule sub formă de adenozin trifosfat (ATP). Acesta este, practic, „combustibilul” celulelor, fără de care procesele intracelulare nu s-ar putea desfășura.



Mitocondriile, adesea numite „uzinele energetice” ale celulelor noastre, joacă un rol esențial în metabolismul energetic și sănătatea generală. Potrivit dr. Ionica Ciortan, aceste organe minuscule sunt responsabile pentru producerea majorității energiei necesare funcționării celulelor noastre prin procesul de respirație celulară.



„Disfuncțiile mitocondriale pot avea efecte profunde asupra sănătății noastre. Studiile arată că problemele mitocondriale sunt legate de o varietate de boli, de la afecțiuni neurodegenerative, precum Alzheimer și Parkinson, până la diabet și chiar unele forme de cancer. Mitocondriopatiile reprezintă un grup de afecțiuni cauzate de disfuncții ale mitocondriilor, care sunt organele celulare responsabile pentru producția de energie. Aceste boli sunt de obicei severe și pot afecta multiple sisteme ale corpului, dar mai ales pe cele care sunt foarte dependente de energie, cum ar fi creierul, mușchii, inima și sistemul nervos”, a explicat medicul.



Ca şi cauze, mitocondriopatiile sunt boli metabolice, ce pot fi cauzate de mutații în ADN-ul mitocondrial sau în ADN-ul nuclear care codifică pentru proteine utilizate de mitocondrii. Aceste mutații pot fi moștenite de la părinți sau pot apărea spontan. Simptomele variază semnificativ între pacienți și pot include: oboseală cronică, slăbiciune musculară, probleme neurologice, cum ar fi convulsii sau accidente vasculare cerebrale, probleme cardiace, probleme de vedere și de auz. Din fericire, în ziua de azi există analize și teste pentru diagnosticare, există metode de prevenție și există metode terapeutice eficiente.



Totuşi, trebuie să fiţi conştienţi de faptul că sănătatea mitocondrială este de o importanță vitală, deoarece corpul dumneavoastră are nevoie de sursele sale de energie pentru a funcționa. Dacă mitocondriile nu funcționează bine, probabil veți simți o oboseală constantă și vă veți confrunta cu alte probleme de sănătate. În rândurile ce urmează vă vom oferi câteva recomandări privind modul în care v-ați putea schimba viața, astfel încât celulele dumneavoastră să prospere. Iată doar câteva dintre schimbările pe care le-ați putea lua în considerare: ar fi util să creșteți activitatea fizică, în viața de zi cu zi. Ca urmare, exercițiile fizice regulate sunt bune pentru sănătatea generală. În plus, ele încurajează mitocondriile să lucreze mai mult și astfel v-ar putea restabili sănătatea.



Este o idee foarte bună să faceți cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi. Puteți face o combinație de exerciții aerobice, stretching, mers/jogging și antrenament de forță. Apoi, dacă obişnuiţi să consumați multe alimente procesate sau cu zahăr, mitocondriile sunt cel mai probabil stresate și lucrează din greu. De asemenea, consumul de zahăr în exces le pune sub stres și îi determină să elibereze radicali liberi. Aceasta se numește deteriorare oxidativă. Amintiți-vă şi că alimentele pe care le consumați vor afecta celulele care alcătuiesc corpul. Alimentele sănătoase sunt mai bune pentru celule, deoarece conțin o varietate mai mare de vitamine și minerale. Aşadar, asigurați-vă că mâncați fructe și legume proaspete în fiecare zi.