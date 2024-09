În perioada menopauzei, dieta voastră poate avea nevoie de unele ajustări, care să vă ajute să vă păstrați sănătatea și tonusul. În plus, specialiștii recomandă o serie de suplimente și extracte naturale care vă pot ajuta să depășiți mai bine simptomele neplăcute, precum bufeurile, transpirația și nervozitatea. Totodată, acestea au capacitatea de a preveni o serie de probleme ce însoțesc menopauza, precum creșterea riscului de boală vasculară și accident vascular, declinul cognitiv, osteoporoza, stările depresive. Dacă simptomele menopauzei vă afectează semnificativ viața, discutați cu medicul vostru. Acesta vă poate ajuta să analizați avantajele și dezavantajele opțiunilor de tratament, cum ar fi terapia de substituție hormonală sau alte variante.



Alte tratamente includ pilule contraceptive cu doze mici de hormoni, dacă sunteți în perimenopauză, antidepresive, medicamente pentru tensiunea arterială sau alte medicamente care să vă amelioreze bufeurile. De exemplu, folații și vitaminele B2, B6 și B12 sunt foarte importante pentru femeile la menopauză, jucând un rol important în menținerea funcțiilor sistemului nervos. Mai multe studii au arătat că aportul alimentar de vitamina C sau de suplimente a fost asociat pozitiv cu anumite caracteristici ale stării de sănătate a oaselor. Uleiul de semințe de in, în schimb, poate ajuta unele femei cu simptome ușoare de menopauză, acesta având rolul de a echilibra hormonii feminini.