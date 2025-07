Ceaiul de cicoare este o băutură preparată din rădăcina plantei cu același nume, fiind bogată în substanțe nutritive, vitamine și minerale esențiale, precum vitaminele A, C și B, calciu, magneziu și potasiu. În prezent, ea este apreciată nu doar pentru beneficiile sale terapeutice, dar și pentru utilizările sale în gastronomie și ca alternativă la cafea, datorită gustului său ușor amar și aromei specifice. Potrivit specialiștilor, datorită compoziției sale bogate și a efectelor sale benefice, ceaiul de cicoare a devenit o opțiune preferată pentru cei care doresc să își îmbunătățească digestia, să sprijine sănătatea ficatului și să beneficieze de un aport suplimentar de antioxidanți.



Totuși, ca orice remediu natural, este important să fie consumat cu responsabilitate, având în vedere posibilele contraindicații și efecte secundare. Înainte de toate, trebuie să știți că ceaiul de cicoare conține o serie de compuși antioxidanți care ajută la combaterea radicalilor liberi din organism. Acești radicali liberi pot deteriora celulele și pot contribui la dezvoltarea unor afecțiuni cronice, inclusiv boli de inimă și cancer. De asemenea, cicoarea are un efect antiinflamator semnificativ, datorită prezenței unor compuși activi care pot reduce inflamațiile din corp. Acest lucru poate fi util pentru persoanele care suferă de boli inflamatorii, precum artrita sau bolile inflamatorii ale intestinului, dar și pentru reducerea inflamației cauzate de diverse afecțiuni cronice. În plus, datorită efectului său calmant, ceaiul de cicoare poate contribui la reducerea stresului și la îmbunătățirea calității somnului.