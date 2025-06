Într-o lume în care tot mai multe persoane caută alternative naturale pentru tratarea stresului, insomniei și problemelor digestive, ceaiul de sunătoare rămâne unul dintre cele mai apreciate leacuri din medicina populară, cu efecte confirmate și de știința modernă. Ceaiul obținut din florile uscate de sunătoare are o aromă ușor amăruie, dar plăcută și este cunoscut pentru efectul său calmant asupra sistemului nervos. Potrivit specialiștilor, acest ceai este adesea recomandat persoanelor care suferă de stări de neliniște, anxietate ușoară sau tulburări de somn. În plus, are proprietăți antiinflamatoare, antibacteriene și antispastice, fiind utilizat și pentru probleme digestive minore, cum ar fi balonarea, crampele abdominale sau digestia lentă.