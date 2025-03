Ceaiul de tei nu este doar plăcut aromat, ci și extrem de sănătos, dacă este consumat cu moderație. În primul rând, au precizat medicii, acesta are efecte antiinflamatoare, antiseptice, antistres, sedative, sudorifice și emoliente. Totodată, vitaminele, antioxidanții și uleiurile esențiale găsite în ceaiul de tei pot oferi beneficii importante pentru sănătate. De exemplu, medicina populară din diferite culturi din întreaga lume a folosit ceaiul de tei pentru efecte diuretice, ajutând pacienții să-și calmeze febra. Ceaiul de tei are, de asemenea, câteva proprietăți sedative, care pot ajuta la adormire, la reducerea anxietății și la calmarea nervilor. Totuși, pentru că produce somnolență, ceaiul de tei este interzis șoferilor profesioniști și chiar și vouă, dacă urmează să vă urcați la volan după ce l-ați băut. Deși are numeroase beneficii, băutura la care facem referire este interzisă persoanelor care urmează tratamente medicamentoase, deoarece multe dintre substanțele din compoziția lui pot interacționa cu pastilele. În plus, teiul împiedică absorbția fierului, prin urmare este interzis pacienților cu anemie cauzată de lipsa de fier. Nici gravidele și nici acele persoane cu probleme cardiace nu au voie să bea ceai de tei, deoarece infuzia subțiază sângele și poate cauza hemoragie sau accelerarea ritmului cardiac.