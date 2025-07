Ceaiul de turmeric, cunoscut și sub denumirea de „elixirul auriu” este tot mai utilizat în ziua de azi. În primul rând, compușii activi din turmeric, în special curcumina, contribuie la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ și la combaterea inflamațiilor din organism, factori care stau la baza multor boli cronice moderne. Potrivit specialiştilor, consumul regulat de ceai de turmeric poate susține sistemul imunitar, ajutând la prevenirea infecțiilor și a afecțiunilor degenerative. Pe lângă aceste beneficii esențiale, turmericul are efecte pozitive asupra digestiei. Ceaiul ajută la reducerea balonării, a gazelor intestinale și a disconfortului abdominal, stimulând totodată secreția de bilă, necesară în digestia grăsimilor. Totodată, este util mai ales în cazurile de indigestie sau dispepsie funcțională, o afecțiune tot mai des întâlnită în stilul de viață modern.



Cercetările sugerează că turmericul ar putea avea și un rol anticancerigen, contribuind la încetinirea dezvoltării celulelor canceroase și la inhibarea răspândirii acestora în organism. Un alt aspect demn de remarcat este influența pozitivă pe care această băutură o poate avea asupra sănătății cardiovasculare. Studiile indică faptul că acesta poate ajuta la scăderea colesterolului rău (LDL) și la prevenirea formării cheagurilor de sânge, reducând astfel riscul de atac de cord sau accident vascular cerebral. În plus, poate deveni un aliat de nădejde în procesul de slăbire. Prin stimularea metabolismului și reglarea nivelului de zahăr din sânge, curcumina poate contribui la pierderea în greutate și la reducerea grăsimii abdominale, mai ales atunci când este însoțită de o alimentație echilibrată și mișcare regulată.