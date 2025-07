Probabil că mulți dintre dumneavoastră asociați urzica mai degrabă cu disconfortul provocat la atingere decât cu un aliat pentru sănătate. Totuși, această plantă perenă, cunoscută din copilărie pentru „înțepătura” ei, ascunde în frunzele sale un adevărat rezervor de substanțe nutritive. De exemplu, ceaiul de urzică este preparat din frunzele plantei infuzate în apă fierbinte și este o opțiune simplă pentru cei care doresc să se bucure de proprietățile sale. Conține vitaminele C, D și K, fier, zinc, seleniu, magneziu, acizi grași omega și antioxidanți importanți precum polifenolii sau carotenoizii. Chiar dacă valorile nutriționale per porție sunt mici, consumul regulat poate aduce un aport suplimentar de nutrienți în alimentația zilnică, în special pentru persoanele predispuse la deficiențe, cum ar fi anemia.



În plus, susțin specialiștii, există dovezi că frunza de urzică poate ameliora durerile articulare cauzate de osteoartrită, deși în cazul ceaiului preparat tradițional, sunt necesare cercetări suplimentare. Unele experimente au indicat că extractele de urzică pot ajuta la reglarea glicemiei și a colesterolului, ceea ce ar putea fi util în completarea tratamentului pentru diabet, desigur, doar cu acordul medicului curant. Nu în ultimul rând, urzica pare să aibă un efect benefic și asupra sistemului cardiovascular. Așadar, data viitoare când auziți de urzici, poate nu veți mai fugi de ele. Le puteți consuma sub formă de ceai, ca aliment preparat termic sau ca supliment, dar, ca în orice demers legat de sănătate, este recomandat să consultați medicul înainte de a introduce în mod constant astfel de produse în rutina zilnică.