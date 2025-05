Există ceaiuri din plante care pot asigura sănătatea pielii și părului. Practic, susțin specialiștii, antioxidanții prezenți în unele băuturi pot ajuta la încetinirea procesului de îmbătrânire și pot îmbunătăți aspectul organismului, oferindu-i un aspect mai tânăr. De exemplu, ceaiul verde reprezintă o sursă importantă de antioxidanți, ajutând la eliminarea toxinelor din piele și la prevenirea liniilor fine și a ridurilor. În plus, taninul prezent în compoziție poate asigura strălucire și poate ameliora uscăciunea scalpului. Ceaiul negru poate contribui la încetinirea procesului de îmbătrânire, și, în plus, are proprietăți care stimulează vindecarea și regenerarea. Se poate folosi ușor printr-o aplicare simplă, care vă poate face pielea mai netedă. La rândul său, ceaiul de păpădie se regăsește printre aceste băuturile pentru sănătatea pielii și părului, conținând: fier, magneziu, fosfor, potasiu, vitamina B7 (biotină) și calciu. Acest ceai are un conținut bogat în antioxidanți, care poate contribui la combaterea semnelor de îmbătrânire și detoxifiere.