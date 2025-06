Celulita infecțioasă este o inflamație a pielii cauzată de bacterii care pătrund prin tăieturi, leziuni sau înțepături. Deși nu este contagioasă, poate deveni gravă dacă nu este tratată corespunzător. În paralel cu tratamentul prescris de medic, puteți apela și la remedii naturale pentru a sprijini vindecarea. De exemplu, susțin specialiștii, usturoiul este recunoscut pentru efectele sale antibacteriene și antiinflamatoare. În plus, poate ajuta la combaterea infecției, fie consumat crud, fie sub formă de suplimente. Totodată, echinacea susține sistemul imunitar și are proprietăți antimicrobiene. Aceasta se poate administra sub formă de ceai sau aplica local, ca gel sau cremă. La rândul lor, frunzele de păpădie, bogate în vitamina C și antioxidanți, pot fi folosite pentru ceaiuri sau transformate într-o pastă aplicată direct pe zona afectată.



Aceste soluții naturale contribuie la reducerea inflamației și accelerează vindecarea, însă nu înlocuiesc tratamentul medical. Ca urmare, este foarte important să consultați un specialist dacă simptomele persistă sau se agravează.