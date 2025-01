Poate nu știaţi, dar conopida este unul dintre cele mai sănătoase alimente pe care le puteți avea în frigider. Aceasta conține o combinație unică de substanțe active, care îi conferă proprietăți curative pentru multe afecțiuni. În primul rând, are în compoziție, printre altele, vitaminele B1, B2, B3, B6 și B9, acizi grași Omega-3, vitamina K, vitamina C, fosfor, potasiu și mangan, dar și mulți fitonutrienți. În plus, această legumă este cunoscută și ca un puternic antioxidant. Altfel spus, susţin specialiştii doc.ro, conopida este ca o baghetă magică atunci când vine vorba despre menținerea celulelor sănătoase din organism.



Ea vă ajută să eliminaţi toxinele, să combateţi radicalii liberi, curățând toate sistemele și toate organele de efectele nocive ale mediului și alimentației. În plus, detoxifierea cu ajutorul conopidei este benefică pentru sistemul digestiv, în special pentru colon și rinichi. Eliminând factorii nocivi care pot deregla digestia, această legumă este de ajutor în constipație, diaree, indigestie sau arsuri gastrice. În acelaşi timp, are și capacitatea de a distruge multe dintre bacteriile care cauzează probleme digestive. Cât despre cancer, ea acționează împotriva acestor afecțiuni cu ajutorul sulforafanului. Această substanță a fost supusă multor studii, în urma cărora s-a descoperit că poate încetini dezvoltarea tumorilor prin oprirea înmulțirea celulelor canceroase.