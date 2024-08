Ceaiul de anghinare are numeroase beneficii pentru sănătate, fiind vorba despre un superaliment bogat în substanțe nutritive și antioxidanți. Agreat mai ales în diete de slăbire, dar și ca detoxifiant și susținător al sistemului imunitar, el poate fi introdus în consumul zilnic, la recomandarea medicului. Potrivit specialiștilor, anghinarea este bogată în nutrienți ca vitaminele A, B1, B6 și C, precum și minerale precum magneziu, calciu, fier, fosfor, potasiu și zinc. În același timp, conține fibre, carbohidrați, grăsimi și proteine. În plus, acest tip de ceai va prelua din proprietățile plantei, furnizându-i antioxidanți și substanțe hrănitoare. În același timp, băutura aduce beneficii sistemului imunitar, fiind bogat în antioxidanți și vitamina C.



Tot antioxidanții sunt și cei care au rol în menținerea unui ten sănătos. Mai mult decât atât, anghinarea conține și polifenoli, responsabili de întârzierea efectelor îmbătrânirii asupra pielii. Vitamina C, în schimb, contribuie la producerea colagenului, esențial pentru aspectul tânăr al pielii. De asemenea, consumul ei contribuie și la detoxifierea organismului, având beneficii și asupra aspectului tenului. Tot în sistemul de înfrumusețare, frunzele de anghinare pot fi folosite în tratamente pentru părul uscat. Cu ajutorul lor se pot prepara soluții de masaj pentru scalp care se pot lăsa să acționeze și peste noapte, având astfel capacitatea de a reduce mătreața