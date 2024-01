Ceaiul nu este benefic pentru organismul tău doar dacă îl bei, ci are foarte multe întrebuințări. Ceaiul poate fi un aliat de nădejde pentru frumusețea ta, având o mulțime de întrebuințări în acest sens. Consumul de ceai a fost considerat un obicei care promovează sănătatea încă din cele mai vechi timpuri. Dovezile care susțin beneficiile pentru sănătate ale consumului de ceai devin mai puternice cu fiecare nou studiu care este publicat în literatura științifică.



Au apărut noi informații încurajatoare care arată efectele de prevenire a cancerului pe care le are ceaiul verde din culturi celulare. Au fost ralizate studii pe animale și oameni. De exemplu, ceaiul negru poate avea efecte benefice similare. Potrivit unei noi analize, ceaiul negru conține o cantitate similară de polifenoli precum ceaiul verde. Totodată, s-a demonstrat faptul că un consum frecvent de ceai este util pentru prevenirea multor boli umane debilitante, care includ menținerea sănătății cardiovasculare și metabolice. În diverse studii, se sugerează o asociere între compușii polifenolici prezenți în ceaiul verde și negru și efectele benefice în prevenirea bolilor cardiovasculare, în special a aterosclerozei și a bolilor coronariene. În plus, sunt descrise efecte anti-îmbătrânire, antidiabetice și multe alte efecte benefice pentru sănătate asociate consumului de ceai.



Reține că, dacă bei ceai cu cofeină, nu ar trebui să consumi mai mult de 400 de miligrame pe zi, potrivit Administrației Americane pentru Alimente și Medicamente (FDA).



Alte moduri în care poți beneficia de proprietățile ceaiului



Acneea, excesul de sebum și iritațiile de la nivelul pielii pot fi ameliorate sau chiar tratate cu ajutorul ceaiului. Ceaiul verde și cel alb sunt aliații pielii predispusă la acnee datorită proprietăților lor astringente. Cu alte cuvinte, acestea nu numai că întăresc țesuturile pielii, ceea ce înseamnă mai mult tonus și strălucire, ci și reduc secreția de sebum. Prin urmare, ceaiul este un ingredient esențial pentru pielea mixtă până la grasă.



Ceaiul roșu – care este cunoscut și precum ceaiul rooibos – conține numeroși antioxidanți. Deși majoritatea studiilor efectuate pe ceaiul rooibos au fost efectuate pe șobolani, rezultatele sunt încă promițătoare. Cercetătorii sunt de părere că antioxidanții care se găsesc în ceaiul rooibos protejează mai bine împotriva radicalilor liberi decât alți antioxidanți și că acest lucru poate ajuta, de asemenea, la prevenirea inflamației.