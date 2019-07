Crăpăturile în piele. Există tratament pentru vergeturi?

Vergeturile, crăpături formate în pielea care s-a întins prea mult sub efectul hormonilor sau al creșterii în dimensiuni a corpului, reprezintă o problemă frecvent întâlnită, supărătoare în special pentru femei şi, pe de altă parte, dificil de tratat. Ele sunt rezultatul unui proces de deșirare şi rupere a fibrelor de colagen din stratul de susținere şi rezistență al pielii.

A fost mereu o provocare pentru medici să trateze vergeturile. Așa cum o pânză de care s-a tras prea mult se rărește şi e greu de reparat, la fel de delicat, de minuțios şi de complex este procesul de refacere a texturii pielii. Un singur tratament nu este niciodată de ajuns şi nicio singură metodă, specifică medlife.ro.

Evident, în orice boală e mai ușor să previi decât să tratezi. Hidratarea este importantă, o piele hidratată este mai elastică şi are o capacitate mai mare de regenerare. În ceea ce privește dieta, sunt indicate alimente bogate în proteine, ouă, lactate, zinc, vitamina A şi C. Folosirea de creme emoliente ar trebui să fie o rutină indispensabilă în timpul sarcinii şi chiar al creșterii, acestea nu pot preveni în totalitate vergeturile, dar cresc tonusul şi elasticitatea cutanată. Studiile arată că, în sarcină, produsele pe bază de unt de cacao, de shea, ulei de cocos sau de germeni de grâu sunt utile în menținerea aspectului şi sănătății pielii.

Când observați că apar vergeturi, este imperios necesar să consultați cât mai repede un medic dermatolog. Dacă acesta ia în discuție o ipoteză hormonală, va cere un set de investigații complexe sau se va consulta cu un medic endocrinolog.

Vergeturile roșii tratate corect şi în timp util se pot șterge aproape complet. Tratamentele laser au îmbunătățit, în ultimii ani, în mod semnificativ, prognosticul vergeturilor, adăugarea unor asocieri de vitamine creşte de obicei procentul de reușită. Este important de știut că nu toate laserele sau alte echipamente de pe piață au studii medicale sau sunt aprobate pentru aceasta indicație. Urmarea unor tratamente necorespunzătoare duce la stabilizarea vergeturilor, la albirea lor, devenind astfel mult mai greu de rezolvat. Vergeturile albe, stabile, vechi au un procent mic de ameliorare, depinzând de timpul scurs de la stabilizare, localizare, calitatea tegumentului, cauza care le-a generat, problema hormonală sau distensia pielii. De aceea, acestea necesită tratamente mai invazive, implicit mai riscante, mai lungi şi mai costisitoare.

Madlena CĂLUGĂREANU