Unghiile și cuticulele au nevoie de hidratare, însă, de cele mai multe ori, acest aspect este neglijat. Pentru ca ele să arate bine, trebuie neapărat să le acordați atenția cuvenită. Ideal ar fi ca atunci când vă faceți manichiura, să profitați de faptul că dați oja jos și să aplicați o cremă hidratantă. Cremele din comerț sunt eficiente, dar de multe ori conțin ingrediente pe care este de preferat să le evitați. În locul acestora puteți prepara chiar voi, acasă, o cremă hidratantă pentru unghii și cuticule din ingrediente naturale. Tot ce aveți nevoie este o linguriță de ulei de cocos, o linguriță de ulei de migdale, două linguri de ceară de albine, un sfert de linguriță de miere și câteva picături de ulei esențial de lavandă.



Fiecare ingredient are un scop anume.



Pe de o parte, uleiul de cocos hidratează și are efect emolient, înmuind cuticulele. Pe de altă parte, uleiul de migdale este bogat în conținutul de vitamina E și hrănește unghia, dar și cuticulele, iar ceara de albine are proprietăți antimicrobiene, dar și intens hidratante. Nu în ultimul rând, uleiul esențial de lavandă nu numai că are o aromă plăcută, însă are și proprietăți vindecătoare. Pentru a prepara crema, amestecați lingurile de ceară de albine cu uleiul de migdale și cu cel de ulei de cocos. Topiți ingredientele în cuptorul cu microunde, apoi adăugați mierea și uleiul esențial de lavandă. La final, puneți amestecul într-un recipient cu capac și lăsați crema să se răcească la temperatura camerei.