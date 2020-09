Cuişoarele ameliorează durerile din gât

Ceaiul de cuişoare nu este foarte des folosit de către oameni, deşi ar trebui, aceasta având o mulţime de proprietăţi terapeutice. Ceaiul de cuişoare are proprietăţi antibacteriene, tonice, antiseptice, antifungice şi analgezice, precizează site-ul remediinaturiste.ro. Conţinutul de eugenol (un ulei foarte sănătos) este principalul responsabil de proprietăţile acestor condimente: întăreşte rezistenţa organismului în lupta cu substanţele toxice din mediu, acţionează ca agent antiinflamator şi asigură o serie de nutrienţi, flavonoizi, vitamina C, mangan, calciu, magneziu şi acizi graşi Omega 3. De asemenea, ceaiul de cuişoare este un aliat de încredere în tratamentul multor afecţiuni comune. În plus, se prepară foarte uşor şi are efecte deosebite.

Totodată, cuişoarele ameliorează durerile în gât şi luptă împotriva viruşilor şi bacteriilor. De asemenea, pot preveni şi gripa. Preparaţi o băutură caldă cu ajutorul a zece picături de ulei de cuişoare pe care le puneţi într-o cană cu apă caldă, la care adăugaţi şi miere. Se bea de 2-3 ori pe zi. Înainte de toate, însă, trebuie să ştiţi că aroma cuişoarelor eliberează organismul de stres. Amestecaţi cuişoarele cu busuioc, mentă şi cardamom şi preparaţi un alt tip de ceai cu acest amestec. Pentru îndepărtarea stresului se poate folosi şi uleiul de cuişoare în aromoterapie. Adăugaţi 3-4 cuişoare măcinate într-o cană de apă fierbinte. Lăsaţi licoarea la infuzat zece minute, apoi adăugaţi miere. Se consumă câte două ceşti pe zi, cu înghiţituri mici.