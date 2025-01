Rădăcina părului este compusă dintr-un element numit folicul. Acesta, la fel ca altă parte a corpului, se hrănește cu vitamine și minerale, precum vitamina A, vitamina C, calciul, zincul, fierul pe care le obțineți din alimente și din suplimente alimentare. Specialiștii spun că, dacă nici în urma folosirii tratamentelor cosmetice și a măștilor făcute acasă nu ați obținut părul strălucitor pe care vi-l doreați, poate că problema este undeva în alimentație. Potrivit medicilor, când nutrienții necesari unui păr sănătos sunt într-o cantitate redusă, scalpul este slăbit. Așadar, ce este bine să nu vă lipsească în alimentație pentru un scalp sănătos și un păr frumos? De exemplu, vitamina A ajută glandele pielii să producă o substanță uleioasă numită sebum, care hidratează pielea capului și ajută la menținerea sănătății părului.



Vitamina B7 sau biotina este o vitamină solubilă în apă. Prea puţină biotină în organism poate să însemne un păr casant, fragil, care cade cu ușurință. Ca urmare, includeți în dieta dumneavoastră alimente bogate în vitamina B7, cum ar fi cerealele integrale, ficatul, gălbenuşul, produsele de soia şi drojdia. Vitamina C contribuie la absorbţia fierului, astfel încât alimentele bogate în această vitamină sunt perfecte pentru a fi consumate în combinaţie cu alimentele bogate în fier. Unele dintre cele mai bune surse de vitamina C sunt ardeiul gras, roșiile, kiwi-ul, portocalele, coacăzele negre, afinele, broccoli-ul, papaya, căpşunile şi cartofii dulci. În plus, toate alimentele enumerate ajută în producţia de colagen, care întăreşte capilarele ce alimentează firele de păr.