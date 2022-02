Cum prevenim simptomele asteniei de primăvară

Chiar dacă în calendar este încă iarnă, afară pare că a venit deja primăvara. Temperaturile ridicate din ultimele zile au adus, pe lângă bucuria de a scăpa de sezonul rece, şi primele semne de astenie. Schimbarea anotimpurilor aduce, pentru cei mai mulţi dintre noi, şi o modificare a stării generale de sănătate.



Astenia de primăvară se resimte în organism ca o oboseală cronică şi se manifestă prin apatie, depresie, iritare, melancolie, dureri inexplicabile de cap, insomnie sau lipsă de concentrare. Medicii specialişti consideră că astfel de simptome sunt normale în această perioadă, deoarece, la sfârşitul iernii, organismul uman se acomodează mai greu la schimbările de temperatură şi lumină.



De asemenea, lipsa de vitamine din timpul anotimpului rece scade capacitatea de rezistenţă a organismului la afecţiunile obişnuite. Potrivit experţilor, astenia se instalează, de obicei, la începutul lunii martie şi se caracterizează printr-o lipsă de confort fizic şi psihic. Este important de ştiut, însă, că astenia de primăvară nu este o boală, ci o tulburare de sănătate, o stare de slăbiciune care poate fi prevenită, dar şi tratată cu ajutorul unor remedii relativ simple şi rapide.



Când se întâmplă să avem noroc de zile însorite de primăvară, cea mai bună modalitate de a scăpa de melancolie este mişcarea fizică în aer liber. Chiar şi câteva plimbări prin parc, urcatul scărilor sau renunţarea pentru câteva zile la maşina personală sunt benefice în ameliorarea simptomelor de astenie.



De asemenea, la sfârşitul anotimpului în care a predominat alimentaţia bogată în grăsimi, sunt indicate fructele şi legumele proaspete, care conţin toate vitaminele şi mineralele necesare pentru întărirea organismului. Bananele, merele, portocalele, rodiile, morcovii, broccoli, salata verde, ridichile sunt doar câteva dintre alimentele pe care ar trebui să le consumi pentru a evita astenia. Vitamina C din fructe şi legume are rolul de a proteja organismul de radicalii liberi şi de a alunga stările de oboseală.