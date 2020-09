Cum puteți scăpa de petele de bătrânețe

Unii oameni le numesc pete de bătrânețe, dar specialiștii le numesc lentigo. Potrivit dr. Florentina Carabașu, lentigo este unul din semnele instalării bătrâneții, fiind pete pigmentate ce apar în timp, datorită agresiunilor solare. În mod frecvent, aceste pete apar pe dosul palmelor, pe gât, față sau umeri. Totuși, expunerea la soare poate determina apariția acestor pete chiar și la vârste mai tinere, în cazul în care cel în cauză s-a expus excesiv la soare.

Ca urmare, unul dintre primii pași este acela de a vă expune cât mai puțin razelor soarelui, iar în cazul în care ajungeți să o faceți, este indicat să folosiți o cremă cu efect de ecranare. Aceste creme sunt folositoare chiar dacă aveți deja pete, pentru că vor opri creșterea în intensitate a culorii petelor.

În plus, acestea au rolul de a stopa apariția altor pete. În momentul în care vă veți expune la soare, este bine să purtați pentru propria voastră protecție pălării realizate din bumbac, iar la acestea, marginile ar trebui să acopere fața și gâtul. De asemenea, trebuie să știți că hidrochinona, o substanță din anumite preparate care se vând pe piață, vă poate ajuta la decolorarea petelor. În plus, această substanță are capacitatea de a decolora petele și poate chiar să le facă să dispară.