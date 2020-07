Cura balneară cu nămol de la Techirghiol aduce numai beneficii organismului

Pentru că este vară, specialiştii vă recomandă, în această perioadă, cura balneară cu nămol de Techirghiol, care aduce o mulţime de beneficii organismului, şi, în plus, este şi o modalitate de ne scăpa de stres. Potrivit conf. univ. dr. Olga Surdu, de la Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Techirghiol, cel mai important este că aceste cure sprijină organismul în lupta cu agresiunea virală, prin stimularea apărării imune nespecifice.

Răspunsul organismului uman la agresiuni microbiologice și biochimice este organizat pe trei niveluri sau linii de apărare, susţine medicul.

Linia întâi de apărare a organismului este bariera externă cutaneo-mucoasă. Pielea are pe suprafața ei un amestec de substanțe numit „mantaua/bariera acidă a pielii, care se opune penetrării unor agresori microscopici. „La nivelul mucoaselor respiratorii (nas, gât, laringe bronhii) celulele secretă un mucus care înglobează microparticulele și le împiedică să pătrundă în plămâni. Când bariera este depășită intră în acțiune a doua linie. A doua linie de apărare nespecifică este reprezentată de celule localizate sub epiderm și sub mucoase, celule care ”mănâncă” invadatorii. Când aceştia sunt prea numeroși și celulele sunt depășite, atunci, unele dintre celule preiau fragmente din microorganisme și le transportă către alte celule din organele cu funcție imună (splină, măduvă osoasă) spre recunoaștere și memorare (se amorsează a treia linie de apărare). A treia linie de apărare este specifică. Organele cu funcție de apărare imună produc anticorpi sau celule specifice care se pot opune invaziei microbiologice. Apărarea specifică se obține prin trecerea prin boală sau prin vaccinare. În modul cel mai simplu spus, vaccinarea este o metodă de stimulare imună specifică ce constă în administrarea în cantitate mică a unui fragment din microorganism sau a unui microorganism atenuat. Obținerea vaccinului și stabilirea modalităților de vaccinare sunt procese laborioase și care necesită mult timp. În concluzie, curele balneare, prin administrarea factorilor terapeutici naturali în mod sistematic, ritmic și dozat stimulează liniile de apărare”, ne-a declarat medicul.

Efectele terapeutice se obţin în timp

Specialistul a precizat că efectele terapeutice de stimulare se obțin în timp (10-14 zile) și durează şase până la nouă luni, asigurând protecția față de bolile sezonului rece. După 1-2 zile la mare care produc plăcere, relaxare nu se obțin efecte terapeutice. Mai mult, a subliniat dr. Surdu, „lăcomirea” la soare prin expunerea îndelungată pe durata întregii zile are efecte negative (factor de risc pentru cancerul cutanat) sau doar neplăcute (arsura solară, insolația).

Totodată, succesiunea procedurală a ungerilor cu nămol rece de Techirghiol urmate de imersia în lac durează aproximativ o oră și jumătate, maximum două ore, odată pe zi, timp de 10-14 zile dimineața sau după amiaza, evitând miezul zilei între orele 13.00-16.00. În acelaşi timp, a adăugat dr. Surdu, respirarea aerosolilor naturali pe malul lacului optimizează funcția respiratorie prin pătrunderea particulelor până în alveolele pulmonare. În plus, îmbăierea în apa lacului prin condițiile fizice ale apei (temperatură, presiuni) stimulează funcția tuturor organelor și în special funcția cardio-vasculară. De asemenea, gimnastica respiratorie efectuată pe malul lacului sau în apă, corect dozată și aplicată în funcție de statusul funcțional cardio-respirator, favorizează secreția de endorfine și modulează răspunsul imun.

„În absența vaccinului anti-Covid și a unei terapii antivirale țintite pe SARS COVID 2, stimularea nespecifică a mecanismelor biologice de apărare ale organismului inclusiv pentru prevenirea instalării sechelelor (fibroza pulmonară) și a reinfecției nu trebuie minimalizată. În această vară, mai mult ca oricând, condiția principală pentru reușita unei cure este siguranța epidemiologică: a pacientului venit la cură, a personalului care administrează tratamentul, a resursei naturale și a echipamentelor folosite în terapie. Aplicarea corectă a ungerilor cu nămol permite evitarea oboselii peste măsură, dar și supraaglomerarea plajei și prin aceasta, păstrarea unei distanțe de protecție față de ceilalți. În acest context sumar conturat și cu condiția respectării stricte a măsurilor de prevenție, pot efectua cura peloidă, persoane cu patologie locomotorie degenerativă (artroze) sau inflamatorie aflată în afara unui puseu inflamator (artrită reumatoidă, spondilită anchiilozantă, gută, artropatie psoriazică), neurologică periferică (radiculopatii discale), dermatologică (psoriazis. Sunt contraindicate la cură: persoanele cu semne și simptome ce caracterizează infecția cu SARS COV 2 sau persoane recent externate din spital după infecția COVID 19 și persoanele cu boli asociate ce generează insuficiențe funcționale de organ compensate parțial sau necompensate medicamentos”, a completat medicul.