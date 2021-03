De câte ore de somn are nevoie organismul zilnic

Somnul este extrem de important pentru sănătate. Dacă o persoană nu doarme suficient, atunci organismul începe să clacheze. Potrivit dr. Corina Vrânceanu, fiecare individ în parte ar trebui să aibă un număr de ore de somn pe care să îl respecte noapte de noapte. Ultimele cercetări arată, însă, că orele de somn de care avem nevoie fiecare diferă în funcție de vârstă și sex.

Specialiștii spun că este obligatoriu să dormiți măcar 6-8 ore pe noapte și să cuprindeți, cel puțin o parte din intervalul 22.00 -2.00. Pe scurt, trebuie să vă stabiliți singuri un program de somn pe care să îl respectați pe cât posibil. Rutina în acest caz este mai mult decât indicată, pentru că nici prea puține ore de somn, dar nici prea multe nu vă vor ajuta să funcționați la capacitate maximă. Medicii sunt de părere că sub șase ore de somn pe noapte sunt prea puține, iar mai mult de nouă ore sunt prea multe. Ca urmare, bebelușii (sub 11 luni) au nevoie de 14-15 ore de somn, copiii cu vârsta cuprinsă între un an și doi ani, 12-14 ore de somn, preșcolarii, de 11-13 ore de somn, școlarii, de 10-11 ore de somn. Adulților, în schimb, nu le trebuie decât opt ore de somn pentru ca organismul să se simtă refăcut.