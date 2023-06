Vitamina C sau acidul ascorbic reprezintă, cel puţin pentru celule şi ţesuturi, antioxidantul primar care protejează organismul de efectele negative ale mult discutatului stres oxidativ, mecanismul principal de producere al bolilor degenerative. Ne referim la bolile cardio şi neurovasculare, diabetul zaharat, cancerul etc. Mai mult decât atât, vitamina C este un bun aliat în lupta cu virozele respiratorii. Printre efectele benefice ale vitaminei C se regăsesc următoarele: formarea de colagen, care este esenţială în menţinerea sănătăţii şi regenerării ţesuturilor, a vaselor de sânge, gingiilor, oaselor, dinţilor.



Totodată, este de mare ajutor în prevenirea a numeroase forme de cancer, dar şi la contracararea producerii de nitrozamine (substanţe cancerigene prezente în fumul de ţigară, dar şi în alimente, mai ales carne procesată şi mezeluri). În acelaşi timp, contribuie la absorbţia fierului anorganic (utilă în anemiile prin pierdere de sânge), precum şi la reglarea tensiunii arteriale şi a colesterolului sanguin. De asemenea, aceasta este o vitamină ce încetineşte procesul de îmbătrânire celulară şi protejează memoria şi gândirea. Deficitul de vitamina C apare, în special, la fumători şi la persoanele fără o alimentaţie diversificată, care să conţină suficiente legume şi fructe proaspete. Lipsa ei se poate manifesta prin oboseală, scăderea capacităţii de concentrare, dureri musculare şi articulare, slăbiciune musculară, tendinţa la sângerare şi întârziere în vindecarea plăgilor.