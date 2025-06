Vă confruntați cu dureri severe la nivelul degetului mare de la picior? Aceasta nu trebuie deloc ignorată, susțin specialiștii, pentru că, la orice mișcare pe care o veți face, veți simți o durere ascuțită, care vă limitează destul de mult activitățile zilnice. Deși oasele și articulațiile din această zonă sunt mici, ele joacă un rol crucial, susținând aproape întreaga greutate a corpului.



Pe scurt, durerea la degetul mare de la picior poate fi cauzată de numeroase probleme, inclusiv de monturi, artrită și leziuni. Picioarele sunt împărțite în trei zone: spatele, unde sunt călcâiul și glezna. Mijlocul piciorului este zona care cuprinde arcul de pe talpă și coloana de pe partea superioară, iar antepiciorul cuprinde degetele. Altfel spus, picioarele susțin întreaga greutate a corpului atunci când stați în picioare. Potrivit dr. Delia Iftene, o mare parte din această greutate cade pe antepicior, deci degetul mare de la picior este nevoit să susțină o greutate mai mare decât celelalte. Astfel, articulația metatarsofalangiană, care unește degetul mare cu primul os metatarsian, este de o importanță vitală. Este cea care îi permite piciorului să se îndoaie, împingându-vă înainte atunci când vă mișcați.



Durerile sunt generate deseori de instalarea monturilor, adică a umflăturilor de pe partea exterioară a piciorului. Aceasta apare din cauza unei abateri numite hallux valgus, în care degetul menționat își schimbă poziția în raport cu celelalte. Cauzele au de-a face cu modul în care se mișcă piciorul, precum și cu anumite afecțiuni (artrita reumatoidă). Odată cu deformarea și creșterea în volum, se observă adesea roșeață și iritație. În plus, durerea apare la sprijin și la mers.



Deși este mai frecventă la nivelul genunchilor, al șoldurilor, al coloanei vertebrale și al mâinilor, osteoartrita poate afecta orice articulație, degradând și provocând descompunerea țesutului cartilajului care acoperă capetele oaselor.



„În astfel de situaţii, simptomele includ durere, inflamație și limitare în efectuarea mișcărilor. În cazul particular al articulației degetului mare, pot exista probleme structurale și funcționale, care duc la uzură. Când apare la picior, osteoartrita afectează frecvent articulația metatarsofalangiană amintită mai sus, provocând durere la degetul mare, precum și inflamație. În timp, pot apărea pinteni osoși”, a explicat medicul. Totodată, artrita psoriazică și artrita reumatoidă pot afecta și provoca dureri la degetul mare de la picior. Acest simptom poate fi însoțit și de altele, cum ar fi inflamația și o senzație de măcinare în articulație. În plus, pot apărea și afecțiuni precum hallux rigidus. Onicocriptoza este o cauză a durerii la degetul mare. În funcție de locație, poate fi laterală sau anterioară, iar cauzele sale includ traumatisme, purtarea pantofilor greșiți sau tăierea exagerată a unghiilor.