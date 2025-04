Pierderea dinților și atrofierea gingiei pot duce la transformări neplăcute în anatomia feței: obraji diformi sau, la nivelul superior al maxilarului, o pseudo cădere a vârfului nasului. Acesta este și motivul pentru care îngrijirea lor este extrem de importantă pentru păstrarea unui oval perfect al feței.



Potrivit dr. Claudia Neagu, dinții sunt programați să trăiască și să vă servească o viaţă întreagă. Cu toate acestea, mulți oameni constată, la un moment dat, cum dinții și măselele le sunt afectate de carii, uneori, chiar de la vârste fragede. Sănătatea dinților depinde, însă, și de cea a gingiilor, care la rândul lor se pot inflama, ulcera și chiar necroza sub influența factorilor locali (lipsa igienei, a periajului dentar, fumatul) dar și a unor factori generali, cum ar fi la unele femei sarcina, folosirea unor contraceptive, abuzul de antibiotice de spectru larg etc. Pentru a prelungi viața danturii, este necesar să consumați alimente care întăresc dinții și gingiile. Acestea sunt: legumele cu frunze verzi, alimentele crocante, de genul merelor, morcovilor, țelina, care ajută și la curățarea suprafeței dintelui și evitarea depunerilor (tartrului), dar și la stimularea circulației sângelui din gingie.



De asemenea, este necesar să introduceţi în alimentație arahide, nuci, ceai , dar și semințe de floarea soarelui, măsline. Apoi, este indicat să vizitați periodic stomatologul și să efectuați un detartraj. Acest detartraj se recomandă, în mod ideal, de două ori pe an și chiar mai des la pacienții cu boală parodontală. El se poate realiza în cabinetele de stomatologie, cu aparate de ultrasunete sau cu un dispozitiv de detartraj sonic.



Mai departe, în cazul hemoragiilor gingivale (mai ales în timpul sarcinii) nu renunțați la spălatul pe dinți, ci din contră, obligatoriu de două ori pe zi. Diferența este că se înlocuiește periuța obișnuită cu o perie cât mai moale. Renunțarea la periaj poate agrava boala, pentru că inflamației i se adaugă și placa bacteriană. Cu toate acestea, la plafar, farmacii și chiar la supermarket există paste de dinți speciale parodontale sau apă de gură.



În același timp, vă puteți clăti gura după fiecare masă și puteți face un periaj cu soluții de bicarbonat de sodiu (o jumătate de linguriță la un pahar de apa caldă).



Dacă aveți o problemă cu dinți rupți, tociți sau scurți, aceasta poate fi soluționată atât prin restaurările din compozit, cât și prin restaurările din ceramică. Soluția cea mai ieftină va fi, evident, restaurarea dintelui cu compozit. Restaurările din ceramică, deși sunt mai costisitoare, ele pot dura toată viața, comparativ cu cele din compozit care se vor schimba peste câțiva ani.



În concluzie, întreaga dantură face parte din aparatul masticator și intră în angrenajul unei bune funcționări a organismului.Dacă aceasta este afectată și starea de sănătate poate fi afectată. De asemenea, există și situația inversă, când starea generală proastă poate afecta atât dinții, cât și gingiile, dar și suportul de susținere al acestora în osul maxilar.



Studiile au arătat că problemele din sfera oro-denatră pot genera sau înrăutăți, în cazul în care sunt deja prezente, accidentele vasculare, bolile de inima, afecțiuni ale plămânilor, diabetul sau pot afecta sarcina.