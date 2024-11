Durerea de brațe este o senzație neplăcută care poate varia de la disconfort ușor până la durere greu de suportat într-unul sau ambele membre superioare și poate fi cauzată de o rană propriu-zisă, de deteriorarea țesutului sau de lezarea fibrelor nervoase.



Potrivit specialiștilor, durerea este declanșată de sistemul nervos prin intermediul receptorilor durerii, localizați la nivelul pielii și al țesuturilor, care trimit semnale electrice către creier prin coloana vertebrală. Totodată, aceasta se poate manifesta într-un singur braț (unilaterală) sau în ambele brațe (bilaterală) și poate fi acută sau cronică. De asemenea, poate fi difuză sau ascuțită, constantă sau intermitentă, sub formă de crampe sau arsură. Problema poate fi cauzată de rănirea sau suprasolicitarea membrelor superioare sau poate fi rezultatul unei afecțiuni localizate într-o altă parte a corpului.



Spre exemplu, în cazul unui atac de cord, persoanele afectate resimt o durere în braț sau în maxilar, deoarece informația senzorială care își are originea în inimă și braț parcurge aceleași căi neurologice către creier.



Alte posibile afecțiuni care pot cauza aceste dureri: afecțiuni traumatice cumulative ale extremităților superioare, artrită, sindromul de tunel carpian, boli de inimă, hemoragie, luxații, arsuri, umăr înțepenit, nevralgie, boală vasculară periferică, gută, angina etc.