Foarte des, durerea de spate şi abdomen semnalează un proces inflamator şi iritant al ţesuturilor din zonă. Din fericire, un tratament administrat la timp poate duce la ameliorarea simptomelor și, implicit, la o calitate mai bună a vieții persoanei afectate. Care sunt cauzele durerilor de acest tip? Înainte de toate, trebuie să știți că ele pot fi declanșate de o mare varietate de afecţiuni.



De exemplu, sunt situații în care acestea indică faptul că ceva este în neregulă cu ţesuturile moi, muşchii şi organele subiacente. Uneori, disconfortul în partea superioară sau inferioară a spatelui tinde să fie cauzat de procese inflamatorii. În mod similar, tulburările de uzură a coloanei vertebrale, precum şi postura incorectă când staţi pe scaun şi dormiţi pot provoca dureri de spate. În plus, bolile renale şi respiratorii provoacă disconfort şi la acest nivel. Potrivit dr. Ioana Șandru, atunci când durerea de spate este asociată cu disconfort abdominal, trebuie suspectate afecţiunile viscerale.



„În majoritatea cazurilor, durerea este însoţită de alte simptome care facilitează diagnosticul, dar în momentul în care iradiază spre abdomen, poate începe brusc sau progresiv, în funcţie de severitatea tulburării. Structurile afectate pot include rinichii, intestinul, coloana vertebrală, pancreasul şi vezica biliară. În plus, sarcina poate provoca disconfort la acest nivel. În acelaşi timp, pietrele la rinichi, numite şi calculi renali sau nefrolitiază se depun în interiorul rinichilor sau al tractului urinar. Aceste pietre pot bloca trecerea urinei de la rinichi la uretere, crescând presiunea în rinichi şi provocând dureri în partea inferioară a spatelui şi pe părţile laterale ale abdomenului”, a explicat medicul.



Pe de altă parte, gazele sunt produse normale ale metabolismului intestinal. Cu toate acestea, producţia şi acumularea excesivă poate provoca disconfort. În astfel de situaţii, durerea este difuză şi se prezintă sub formă de pulsaţii şi crampe în abdomen sau spate. În plus, persoanele afectate pot avea flatulenţă, greaţă, senzaţie de vomă, arsuri la stomac şi indigestie. De regulă, disconfortul dispare după câteva ore. Cu toate acestea, este indicat să pregătiţi mese uşoare, să mâncaţi fructe şi să beţi multă apă. De asemenea, fracturile corpului vertebral apar după un traumatism cauzat de un accident rutier sau căderea de la înălţime. În mod similar, persoanele cu osteoporoză sau cancer osos sunt mai susceptibile la fracturi ale coloanei vertebrale. Desigur, în cazul acestor persoane, disconfortul este continuu, intens şi invalidant. Totodată, persoana afectată poate raporta o durere foarte puternică ce trece către abdomen, ce nu este ameliorată de odihnă sau de calmante comune. Nu în ultimul rând, tulburările intestinale iritante şi inflamatorii sunt responsabile de producerea de disconfort abdominal difuz. În mod similar, bolile intestinului gros pot provoca dureri în părţile laterale ale abdomenului şi la nivelul spatelui. Trebuie subliniat că disconfortul abdominal este însoţit şi de alte simptome, cum ar fi greaţă, arsuri la stomac, reflux, constipaţie sau diaree.