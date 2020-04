Este toxică vitamina C luată în exces? Iată ce spun specialiștii

Vitamina C este o vitamină care are un rol foarte important în formarea colagenului, hormonilor, carnitinei şi aminoacizilor. Este esențială în procesele de vindecare a plăgilor şi arsurilor, susține imunitatea, are rol antioxidant şi favorizează absorbția fierului în organism motiv pentru care se folosește împreună cu fierul în tratarea anemiilor feriprive.



Spre deosebire de vitaminele liposolubile, cele hidrosolubile nu au o toxicitate crescută sau efecte adverse deosebit de grave dacă sunt consumate în exces , deoarece se pot elimina eficient pe cale urinară atunci când sunt supradozate, conform specialiştilor.



Absorbția vitaminelor este mai eficientă atunci când sunt luate din surse alimentare, decât atunci când provin din suplimente nutritive. Cel mai bogat conținut în vitamina C îl au: pătrunjelul, legumele verzi cu frunze (spanac, varză, broccoli, conopidă, etc), ardeii grași sau iuți, roșiile, morcovii, dar şi fructele: kiwi, guave, papaya, citrice, etc.



Organismul tău are nevoie crescută de vitamina C atunci când ești răcit sau ai febră, ai anumite inflamații, diaree, hipertiroidie, deficit de fier sau proteine, arsuri sau când urmează să faci o intervenție chirurgicală. De asemenea, dacă ești fumător trebuie să știi că ai nevoie de o doză mai mare de vitamina C decât un nefumător.



Poți lua în siguranță 500 mg - 1000 mg de vitamina C zilnic, mai ales în perioadele în care alimentația nu este bogată în fructe şi legume sau când ești într-una dintre situațiile menționate anterior.

Doza zilnică maxim admisă de vitamina C este de 2000 mg. Dozele crescute pot acidifica urina, pot provoca stări de greață şi diaree, pot interfera cu echilibrul fragil al balanței prooxidanți - antioxidanți din organism.