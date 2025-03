Sebumul, o substanță uleioasă produsă și secretată de glandele sebacee are un rol esențial în menținerea protecției și sănătății pielii, deoarece creează o barieră protectoare între ten și mediul înconjurător, prevenind pierderea de apă și menținând pielea hidratată. În plus, protejează de bacterii, fungi și alți agenți patogeni. Deși producția este controlată de factori precum hormoni, genetică sau stres, nivelul de sebum poate să varieze de-a lungul zilei sau în diferite perioade ale anului. În unele situații, însă, este important să învățați cum să controlați excesul, deoarece poate conduce la probleme precum pielea uleioasă, acneea și porii blocați.



Potrivit specialiștilor, condițiile exterioare pot stimula în exces activitatea glandelor sebacee. De exemplu, căldura poate determina dilatarea porilor, ceea ce permite sebumului să iasă mai ușor, iar umiditatea va stimula glandele să producă mai mult sebum. Totodată, consumul de alimente grase sau picante nu este cel mai benefic pentru ten, cercetările arătând că alimentele bogate în grăsimi saturate și carbohidrați rafinați pot crește producția de sebum. Cum identificați semnele excesului de sebum? Pielea are deseori un aspect lucios sau uleios, are o textură grasă și poate fi predispusă la apariția punctelor negre și a coșurilor.