Toate vitaminele sunt importante în sarcină, iar orice femeie trebuie să adopte un regim de viaţă cât mai sănătos. Puţine ştiu, însă, că vitamina C în sarcină poate da o mulţime de probleme, desigur, dacă este consumată în exces. Totuşi, ea nu trebuie exclusă, pentru că este extrem de importantă pentru repararea ţesuturilor, vindecarea rănilor, creşterea şi repararea oaselor şi chiar sănătatea pielii. În acelaşi timp, această vitamină ne ajută în lupta contra infecţiilor, fiind cunoscută ca un bun antioxidant.

„Eu îmi sfătuiesc pacienţii să încerce să ia vitamina C şi să mănânce alimente care o conţin. Ba chiar, mai mult decât atât, în cazul gravidelor, ele au nevoie, neapărat, de un aport zilnic de vitamina C în timpul dezvoltării intrauterine, fiind util corpului în producţia de colagen. Totodată, această vitamină ajută la absorbţia fierului, prin transformarea acidului folic în forma sa activă, dar şi la depozitarea acestuia în organele vitale. Foarte puţine gravide ştiu, însă, că excesul de vitamina C poate provoca naşterea prematură, aşa că este bine să urmăriţi compoziţia suplimentelor multivitaminice prenatale, dar şi a alimentelor ambalate care pot fi fortificate cu vitamina C, cum ar fi sucuri sau cerealele). Se consideră exces cantitatea mai mare de 2.000 mg zilnic, dar există persoane care la o administrare de 500 mg prezintă, deja, disconfort gastro-intestinal, crampe, diaree”, a explicat dr. Laura Faur, medic de familie.

Spre exemplu, un pahar de 200 de mililitri de suc de portocale conţine aproximativ 100 de miligrame de vitamina C, iar o femeie însărcinată trebuie să consume zilnic peste 85 de mg, dar nu mai mult de 300-400 miligrame, pentru a evita orice risc în sarcină.

Pentru cele care au deficit de vitamina C, ele pot apela cu încredere la consumul de conopidă, varză, broccoli, ardei gras, spanac, roşii, sparanghel, cartofi dulci, dar şi kiwi, mere, papaya, căpşuni sau pepene.