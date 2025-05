Fagurele reprezintă un aliment natural produs de albine, care asigură un conținut ridicat de antioxidanți și carbohidrați. În același timp, oferă concentrații reduse de substanțe nutritive, precum: calciu, zinc, magneziu, vitamina A, vitamina B6, vitamina B12, vitamina C, vitamina D vitamina E și proteine. Medicii sunt de părere că acesta poate fi o alternativă bună la zahăr pentru persoanele cu diabet. Mierea sa este mult mai dulce decât acesta, așa că aveți nevoie de cantități mai mici pentru a obține același nivel de dulceață. În plus, poate ridica nivelul de zahăr din sânge mai puțin decât zahărul rafinat.



Specialiștii susțin că fagurele de miere poate ajuta la menținerea sănătății ficatului, îmbunătățește funcția și poate ameliora simptomele în cazul persoanelor cu afecțiuni ale ficatului. De asemenea, poate ameliora: balonarea, durerea și greața. Mai mult decât atât, consumul său poate îmbunătăți sănătatea inimii. Acizii grași și substanțele conținute în ceara de albine pot reduce nivelul crescut de colesterol din sânge, un factor de risc pentru apariția bolilor de inimă. Acesta poate reduce colesterolul LDL, denumit și colesterolul rău, și poate crește colesterolul HDL, mai precis colesterolul bun. În plus, înlocuirea zahărului cu miere poate contribui la scăderea nivelului de trigliceride din sânge.