Chiar dacă este uscată sau sub formă de păstăi, toate tipurile de fasole sunt cunoscute pentru beneficiile lor în sănătate, mai ales pentru capacitatea de a scădea nivelul colesterolului și al lipidelor din sânge. Potrivit specialiștilor, fibrele conținute vă ajută la menținerea unui tranzit intestinal regulat și adecvat și pot ajuta la reducerea zahărului din sânge, la susținerea sănătății inimii, hipertensiunii arteriale și bolilor digestive. Fasolea are în jur de 16 grame de fibre, pe când cea păstăi are aproximativ 19 grame de fibre per cană. Este bogată în vitamina K și conține, de asemenea, calciu, fier și magneziu. Acești nutrienți sunt importanți pentru menținerea oaselor puternice și sănătoase, și pentru reducerea riscului de fracturi. Vitamina B6 conținută este, de asemenea, importantă pentru o stare de bună dispoziție.